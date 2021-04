Nuevo AMD Adrenalin, las gráficas Radeon se actualizan con streaming de juegos y más

AMD se encuentra en medio de una revolución propia con sus gráficas Radeon. Después de demasiados años por detrás de Nvidia, las nuevas Radeon RX 6800, RX 6800 XT y RX 6900 XT han demostrado que el equipo rojo no se ha olvidado de hacer gráficas potentes.

Esas son las primeras gráficas que suponen una alternativa real en la gama alta a Nvidia pero además, recientemente también se presentó la RX 6700 XT, con la que AMD pretende estar a la altura en la gama media/alta.

Pero crear GPUs potentes es sólo una parte de lo que hace recomendable una tarjeta gráfica; de hecho, de nada serviría el chip más potente del mercado si estuviese controlado por unos drivers pobres o con pocas funcionalidades. Ahí es donde entran los AMD Adrenalin, que en el pasado se conocían como Catalyst.

Nuevos AMD Adrenalin

Hoy, AMD ha presentado su nueva generación de drivers para tarjetas gráficas Radeon, versión 21.4.1, y traen algunas mejoras importantes, aunque tal vez no todas las que esperábamos. Empezando por lo bueno, estos drivers mejoran y amplían muchas de las tecnologías que han hecho de las Radeon un producto con potencial.

AMD FreeSync, que sincroniza el monitor con la gráfica para evitar el efecto de pantalla partida, AMD Radeon Anti-Lag, que reduce la latencia entre nuestras acciones y lo que ocurre en pantalla, y AMD Radeon Boost, que baja la resolución automáticamente para conseguir más frames por segundo, están presentes y mejorados en estos nuevos AMD Adrenalin.

Nuevos drivers AMD Adrenalin AMD Omicrono

También reciben mejoras tecnologías como Radeon Image Sharpening, que mejora la calidad de imagen sin afectar al rendimiento, y AMD Fidelity FX, con varias herramientas para mejorar los gráficos.

En el aspecto visual, una gran novedad son las nuevas opciones para personas con daltonismo; desde el menú de Adrenalin podemos elegir entre tres: protanopia (no ve los rojos), deuteranopia (no ve los verdes), y tritanopia (no ve los azules). Los drivers automáticamente cambiarán la imagen para adaptarla a cada problema de visión. Ya hay juegos que incluyen estas opciones, pero al meterla en los drivers, AMD se asegura de que todo el mundo puede jugar sin problemas a cualquier título.

Nuevo AMD Link

El juego en la nube y el streaming de videojuegos está de moda, con la llegada de servicios como Google Stadia o Xbox Game Pass; pero si ya tenemos un ordenador gaming, y muchos juegos en nuestra biblioteca, ¿para qué pagar otro servicio?

Esa es la idea de AMD Link. En vez de depender de servidores externos, nuestro ordenador ejecutará los juegos y podemos jugarlos en nuestro móvil, tablet, o televisor inteligente. Y con los nuevos Adrenalin, se ha lanzado la nueva aplicación AMD Link para ordenadores Windows.

Nuevo AMD Adrenalin AMD Omicrono

Eso significa, por ejemplo, que podemos coger un portátil poco potente y jugar a los últimos juegos con la mejor calidad sin problemas, siempre y cuando también tengamos un ordenador gaming con gráfica Radeon.

AMD Link también ha ganado una funcionalidad que permite conectar con un amigo, para jugar en multijugador, ya sea en modo local o en pantalla partida. AMD Link ahora también soporta hasta 144 frames por segundo si nuestra conexión es lo suficientemente buena, además de sonido en 5.1 y latencia reducida.

Más opciones

Adrenalin es el centro desde el que podemos controlar todo lo relacionado con la gráfica Radeon, y ahora, podremos comprender mejor cómo funciona. Las nuevas métricas de rendimiento están disponibles en una localización única, e incluye todos los datos que podríamos desear para saber cómo se comporta nuestra gráfica.

La temperatura, el voltaje, el consumo de energía, la frecuencia, la velocidad de los ventiladores, o el uso de CPU, son algunos de los datos disponibles, tanto en números como de manera visual. Así, si tememos que un juego esté forzando demasiado nuestro equipo, lo podemos comprobar directamente, o si estamos preocupados por el consumo energético, también podemos hacer algo al respecto.

Prueba de estrés en AMD Adrenalin AMD Omicrono

Incluso tenemos acceso a una prueba de estrés, para comprobar si nuestro sistema se calienta demasiado o si bajan las frecuencias.

El nuevo AMD Crash Defender evitará que los juegos se bloqueen, buscando especialmente preservar los datos. Y si vemos muchos vídeos de YouTube, agradeceremos el soporte del códec AV1, que ofrece una mejor calidad de vídeo, que ahora llega con las RX 6000.

La cantidad de opciones se expande, y afectan incluso al funcionamiento del propio Adrenalin. La interfaz ha cambiado, en respuesta a los usuarios, incluyendo una nueva barra de búsqueda, más datos de uso en videojuegos y más. Pero sobre todo, donde más cambia es con nuevas opciones de instalación.

Nuevo AMD Adrenalin AMD Omicrono

Aunque muchos usuarios agradecen todas las herramientas y funciones integradas con Adrenalin, no es menos cierto que mucha gente no las usa y preferiría algo más liviano. AMD ha respondido ofreciendo tres nuevas opciones de instalación; ahora podemos instalar Adrenalin al completo, una versión reducida, o incluso instalar sólo los drivers. Si elegimos esa opción no tendremos acceso a ninguna de las funciones que hemos comentado, pero es ideal para ahorrar espacio y recursos.

Sin DLSS aún

Lamentablemente, pese a la cantidad de novedades, AMD no ha podido presentar la que todos estábamos esperando: FidelityFX Super Resolution, la alternativa a DLSS de NVidia que tanto éxito ha tenido. La idea es la misma, renderizar el juego a baja resolución y ampliar la imagen en tiempo real usando avanzadas tecnologías de Inteligencia Artificial. Así tenemos muchos frames por segundo sin perder calidad de imagen.

Es el arma secreta de Nvidia, pero AMD aún no ha podido lanzar su alternativa, garantizando únicamente que están trabajando en ello y que lo anunciarán cuando esté disponible. Es una decepción, pero al menos con AMD siempre podemos decir que sus gráficas mejoran con el tiempo como el buen vino, algo que la afición llama “fine wine”.