Nueva AMD Radeon 6700 XT anunciada: la gráfica que realmente necesitas por fin está aquí

La nueva generación de chips gráficos ya está en España; o al menos, eso es lo que anunciaron AMD y Nvidia. En la práctica, las tarjetas gráficas más potentes han terminado en manos de ‘mineros’, que las usan para generar criptomonedas. E incluso si puedes encontrar una, ambas compañías empezaron por las gamas más altas y caras, con las Radeon 6800 y 6900 y las RTX 3080 y 3090 respectivamente.

La realidad es que la inmensa mayoría de jugadores nunca ha comprado las gráficas más potentes; el usuario medio prefiere una mejor relación potencia/precio, y por eso, las gamas medias siempre han sido las más populares al ofrecer el mejor equilibrio.

Para la nueva generación en la gama media, Nvidia golpeó primero con la RTX 3060 y la RTX 3060 Ti, y hoy le toca el turno a AMD con la nueva Radeon RX 6700 XT.

Nueva Radeon RX 6700 XT

AMD ha presentado el nuevo chip gráfico basado en RDNA2 para la RX 6700 XT, un modelo que será el preferido de la mayoría de usuarios. Aunque no se trata de la gráfica más potente que hemos visto, ni mucho menos, sí que será más que suficiente para los equipos que tenemos.

La nueva GPU de la Radeon RX 6700 XT AMD Omicrono

Para explicar por qué esta gráfica es tan importante, AMD destaca que cada vez más jugadores están usando monitores de resolución 1440p; pero más importante es que la frecuencia de refresco es cada vez más importante, y los 60 Hz ya se quedan cortos para muchos usuarios.

Basándose en eso, la RX 6700 XT ha sido presentada para ofrecer rendimiento superior a 60 frames por segundo en juegos actuales justo en esa configuración de resolución 1440p. Por lo tanto, no estamos ante una gráfica para jugar a 4K, pero la mayoría de usuarios aún no busca eso.

Gran rendimiento

Eso no significa que la RX 6700 XT no ofrezca un rendimiento sorprendente. AMD no se ha cortado en comparar esta nueva tarjeta con la competencia, afirmando que ofrece mejores tasas de frames por segundo que la Nvidia RTX 2080 Super, el modelo de gama alta de la pasada generación.

AMD también lanza un recado a Nvidia con los 12 GB de memoria GDDR6 integrados en la tarjeta, frente a los 8 GB que tiene la Nvidia RTX 3060 Ti; el equipo rojo cree que los juegos actuales ya requieren más memoria de vídeo que 8 GB, incluso si no jugamos a altas resoluciones.

Características de la Radeon RX 6700 XT AMD Omicrono

La frecuencia puede alcanzar los 2424 MHz, cuenta con 40 unidades de computación, y pide hasta 230 W, necesitando dos conexiones a la fuente, una de ocho pines y otra de seis pines.

El resultado de todo esto se muestra claramente en los resultados de las pruebas. Todos los juegos probados superan los 60 frames por segundo a resolución 1440p, incluso los más exigentes en gráficos. Más notable es que es capaz de superar a la RTX 3060 Ti de Nvidia en muchos juegos.

En juegos competitivos, la RX 6700 XT se planta como una alternativa a tener en cuenta, al ser capaz de ofrecer tasas de frames que rondan los 212 frames por segundo en Overwatch y los 360 frames por segundo en Rainbow Six Siege.

Por supuesto, estas pruebas han sido realizadas por la propia AMD, y como siempre, debemos cogerlas con pinzas hasta que podamos probar la tarjeta en persona; pero llama la atención que AMD admita que su nueva gráfica no supera a la RTX 3060 Ti en todos los juegos, dando credibilidad al resto de pruebas.

Rendimiento de la Radeon RX 6700 XT AMD Omicrono

AMD también ha confirmado que continúa con el desarrollo de tecnologías propias que hagan frente a RTX, incluyendo Radeon Anti-Lag para mejorar los tiempos de respuesta, su implementación de raytracing (rayos de luz) y FidelityFX (para mejorar la calidad de imagen).

En cambio, AMD no ha hecho mención específica al uso de su tarjeta para minar criptomonedas, aunque admite que la demanda de tarjetas gráficas está en su punto más alto.

Versiones de terceros de la Radeon RX 6700 XT AMD Omicrono

Para maximizar la disponibilidad de las nuevas gráficas, AMD ha anunciado un plan de ventas dual. El modelo de referencia de AMD se venderá directamente a través de la página AMD.com, y aparte, habrá modelos de compañías como Asus, MSI y Sapphire vendidas a través de las tiendas habituales. Además, la gráfica también se venderá en ordenadores premontados con los nuevos procesadores Ryzen, algo que debería también molestar a los especuladores.

La nueva Radeon RX 6700 XT en su modelo de referencia de AMD AMD Omicrono

La nueva AMD Radeon RX 6700 XT estará disponible a partir del 18 de marzo, por un PVP de 479 dólares (precio por confirmar en España).

