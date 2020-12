Nueva Nvidia 3060 Ti, la última sorpresa para jugadores del año es una opción más barata

La nueva Nvidia 3060 Ti ha sido anunciada oficialmente para España, en un lanzamiento por sorpresa que llega en el último mes del año para ofrecer una respuesta a AMD.

Nvidia fue la que golpeó primero en esta nueva generación de tarjetas gráficas, con la presentación de las nuevas RTX 3070, RTX 3080 y RTX 3090; unos modelos muy avanzados que ofrecen un rendimiento absurdo en todos los juegos actuales.

Pero el turno de AMD tampoco dejó indiferente. Las nuevas RX 6000 demostraron que AMD por fin puede ponerse a la altura de Nvidia; pero al hacerlo, dejó vacío el sector de la gama media, que aún depende de la RX 5700 XT, una buena gráfica pero que ya tiene un año y medio encima.

Nueva Nvidia 3060 Ti

El último movimiento sorpresa de Nvidia va dirigido precisamente a esta gama media, con una nueva gráfica que puede convertirse en la nueva opción por defecto para todos los jugadores.

Con un precio de partida de 419,95 euros, la RTX 3060 Ti se coloca en una posición muy atractiva, ya que no cuesta tanto como sus hermanas mayores pero Nvidia promete un gran rendimiento en todo tipo de juegos.

Nueva Nvidia RTX 3060 Ti Nvidia Omicrono

A diferencia del resto de modelos de la gama, la RTX 3060 Ti está diseñada para jugar a resolución 1080p y 1440p a juegos como Cyberpunk 2077, Call of Duty Black Ops Cold War o Watch Dogs: Legion, por lo que no es recomendable si queremos jugar a 4K; pero la verdad es que mucha gente no tiene monitores con tanta resolución.

En cuanto a potencia, Nvidia sorprende a todo el mundo afirmando que es más potente que una RTX 2080 SUPER, una gráfica que cuesta 759 euros; representa muy bien el enorme salto que se ha dado en la última generación.

Potente gama media

Por supuesto, sigue siendo una gráfica de la gama RTX 3000, y por lo tanto este modelo disfruta de las mismas ventajas y acceso a nuevas tecnologías RTX, como el ray-tracing, que simula los rayos de luz en las escenas de nuestros juegos.

Nueva Nvidia RTX 3060 Ti Nvidia Omicrono

También es capaz de usar Nvidia DLSS, que usa aprendizaje automático para mejorar el rendimiento de nuestros juegos; en vez de presentar los gráficos a la resolución nativa del monitor, se usan imágenes de menor resolución, que son ampliadas usando DLSS para ofrecer un efecto similar pero con una gran mejora en frames por segundo. También disfruta de Nvidia Reflex para reducir la latencia, y con Nvidia Broadcast podremos hacer streaming con fondos virtuales y eliminando el ruido de fondo.

Presentación de la Nvidia RTX 3060 Ti

La RTX 3060 Ti estará disponible a partir del 2 de diciembre en España, a partir de 419,95 euros. Llegará tanto en versiones modificadas de marcas como Asus, Gigabyte, MSI o Galaxy, como en una versión básica Founders Edition de Nvidia. Por comprar una de estas gráficas recibiremos gratis un año de suscripción al servicio GeForce Now de streaming de juegos en la nube.