Samsung presenta uno de los SSD baratos más rápidos del mercado

El año pasado fue lanzado en España el nuevo Samsung 980 Pro NMVe, uno de los SSD más rápidos del mercado capaz de reducir el tiempo de carga en aplicaciones y juegos. Por lo tanto, es una unidad dirigida a jugadores y a entusiastas que quieran la máxima velocidad.

Pero también es un SSD que sólo se podrán permitir unos pocos. Con un precio de partida de casi 100 euros por la versión de 250 GB, la relación capacidad/precio no es muy buena; así que normalmente, es recomendable sólo como unidad secundaria, acompañando a un SSD más barato o a un HDD.

Pero, ¿y si pudiésemos obtener una porción de ese rendimiento con un precio muy inferior? Eso es lo que ha propuesto hoy Samsung con el nuevo 980 NVMe, un modelo que elimina algo más del “Pro” de su nombre.

Nuevo Samsung 980 NVMe

Normalmente, cuando tratamos con modelos “baratos” o “de entrada”, la historia siempre es la misma: son componentes más lentos o que no alcanzan los estándares de los modelos más caros. Con el nuevo 980, es diferente.

Este es el primer SSD de Samsung para el consumidor final sin memoria DRAM integrada, y es gracias a no tener que incluir esos chips de memoria adicionales, que ha podido reducir el precio del conjunto.

Nuevo Samsung 980 NVMe Samsung Omicrono

En modelos como el 980 Pro, la memoria NAND se usa para almacenar los datos, y además se incluye memoria DRAM, que es más rápida y es donde se almacena la tabla de contenido; de esta manera, cuando el sistema necesita acceder a un dato, comprueba rápidamente primero dónde está en la tabla almacenada en la memoria DRAM. Eso se traduce en un mejor rendimiento, ya que no es necesario consultar la NAND para ese proceso.

Cómo es tan rápido

El Samsung 980 NVMe no tiene memoria DRAM, pero el fabricante coreano promete que el rendimiento no se ve tan afectado gracias a una nueva innovación: HMB, “Host Memory Buffer”. Esta tecnología usa la memoria RAM que tenemos instalada en el ordenador para almacenar los datos necesarios; de esta manera, no es necesario que el propio SSD tenga memoria integrada.

En concreto, usar este SSD nos “quitará” 64 MB de memoria RAM de nuestro ordenador, una cantidad irrisoria para equipos actuales que ya suelen montar 16 GB. A cambio, Samsung afirma que este SSD consigue velocidades de transferencia seis veces superiores a las de un SSD con conexión SATA. Además, usan la interfaz PCIe 3.0, en vez de la más moderna PCIe 4.0 y que está disponible en muchos más modelos de placas base.

Nuevo Samsung 980 NVMe Samsung Omicrono

En concreto, esta gama de SSD alcanza los 3.500 MB/s de lectura secuencial, y los 3.000 MB/s de escritura secuencial. No es lo mejor que hemos visto, y el propio 980 Pro casi duplica esas tasas, pero lo importante es que se espera que estos modelos sean mucho más baratos.

En España, el Samsung 980 NVMe de 250 GB estará disponible por 66,99 euros, la versión de 500 GB, por 89,99 euros, y la de 1 terabyte, por 159,99 euros, una gran diferencia respecto a la versión Pro y que puede tentar mucho más, especialmente si no tenemos una placa base PCIe 4.0.

