El SSD de mayor capacidad para portátiles y ordenadores personales: tiene más de 15 TB

A la hora de elegir almacenamiento para nuestro ordenador, normlamente tenemos dos opciones. U optamos por un HDD, un disco duro tradicional que ofrece una mayor capacidad de almacenamiento, o un SSD, que es más rápido al no tener partes móviles pero que suele tener una capacidad inferior.

La verdad es poco a poco está dejando de ser una pregunta difícil, ya que las exigencias de rendimiento son cada vez mayores. Una vez que probamos un SSD, ya no queremos abandonar esa mayor velocidad.

Por otra parte, cada vez manejamos archivos cada vez más grandes, como vídeos en 4K o incluso 8K, y videojuegos que superan los 100 GB fácilmente. Es por eso que los discos duros siguen siendo recomendables como unidad secundaria.

El SSD de mayor capacidad

Ahora tenemos una opción para conseguir la velocidad de los SSD, con una capacidad de almacenamiento mayor que la mayoría de los HDD; eso sí, necesitaremos romper la hucha para poder comprarlo.

Se llama QX, y es el nuevo modelo del fabricante Team Group; con una capacidad de nada menos que de 15,3 terabytes, se trata del SSD dirigido a consumidores más espacioso del mercado.

Team Group SSD Team Group Omicrono

Hay que aclarar que no es el SSD más grande ni mucho menos. Hace ya dos años que Nimbus Data presentó un modelo de 100 TB; sin embargo, el consumidor medio no lo puede comprar ya que está dirigido únicamente a empresas que quieran almacenar sus datos. Además, ocupaba mucho más espacio físico (igual de grande que un HDD), por lo que no se podía instalar en un portátil o en el espacio de 2,5 pulgadas habitual.

Más espacio que en un HDD

En cambio, el QX presentado esta semana sí que ocupa el espacio de 2,5 pulgadas, y usa una conexión SATA convencional; por lo tanto, podemos instalarlo en un ordenador personal sin problemas.

15,3 TB es mucho espacio, incluso si lo comparamos con un disco duro; el año pasado Western Digital presentó uno de 20 TB, pero también era para centros de datos y usaba 'trucos' como un interior repleto de helio.

Team Group SSD Team Group Omicrono

El modelo de Team Group es un SSD convencional, sólo que nos ofrecerá suficiente espacio para instalar todos nuestros juegos, a mucha más velocidad. Hablando de eso, como usa la conexión SATA, esa velocidad está limitada por el ancho de banda disponible; Team Group promete 560 MB/s de lectura secuencial y 480 MB/s de escritura secuencial. Está muy por detrás de los SSD que usan la interfaz NVMe, pero no está mal teniendo en cuenta el formato.

Pero sin duda alguna, el mayor inconveniente de este SSD está en el precio. Por 3,999 dólares, no es un producto al alcance de la mayoría, y la verdad es que no merece la pena; saldría más barato comprar varias unidades de 4 TB, pero entonces no sería lo mismo, ¿verdad?