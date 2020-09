Este monociclo eléctrico de 3.000 W es una locura que alcanza los 50 km/h

Normalmente asociamos los monociclos con el circo y los payasos, pero también pueden ser una alternativa viable para mejorar la movilidad urbana; hay muchos modelos capaces de balancearse automáticamente, y son más pequeños y ligeros que un monopatín.

Esas son cualidades muy buscadas para ir de un lado a otro de la ciudad rápidamente y sin cansarnos; y su apariencia cómica se nos olvida cuando podemos ir de una reunión a otra en apenas unos minutos.

Claro, que también son más peligrosos si no los controlamos correctamente, ya que realmente no tenemos protección alguna; así que no sabemos en qué estaban pensando los ingenieros de Inmotion cuando crearon el V11, el monociclo más 'brutal' que hemos visto.

El monociclo eléctrico más potente

El InMotion V11 es un monociclo con un motor eléctrico integrado con una potencia nominal de 2.200 W, pero que puede alcanzar picos de 3.000 W; en efecto, se trata de una auténtica 'bestia', diseñada para algo más que para llegar antes a nuestra cafetería favorita.

InMotion V11 InMotion Omicrono

De hecho, el V11 está diseñado no solo para la ciudad sino también para los terrenos más difíciles; el último vídeo de presentación demuestra su comportamiento en el campo, tanto en caminos de tierra como para hacer acrobacias; con el casco puesto, por supuesto.

¿Demasiado peligroso?

Y es que es evidente para cualquiera que este monociclo es mucho más peligroso que uno convencional, especialmente si aprovechamos sus posibilidades. El uso 'off-road' es posible gracias a la suspensión de aire integrada, similar a la de las motos y coches; el logro ha estado integrarla en un formato tan pequeño y limitado como el de un monociclo.

Pero es gracias a eso que la rueda puede absorber impactos que normalmente tirarían al usuario al suelo inmediatamente. Sin embargo, eso no nos hará mejores pilotos y se nota que los que han realizado estas acrobacias para el vídeo son profesionales.

No es sólo que el V11 se pueda meter en cualquier parte, es que además es rápido. InMotion promete una velocidad máxima de 50 km/h, que es mucho más de lo que la mayoría de la gente estaría cómoda, la verdad.

Pese a semejante potencia, la batería integrada de 84V tiene una capacidad de 1.500 Wh, lo que permitirá alcanzar una autonomía de unos 120 kilómetros.

Últimamente estamos viendo muchas soluciones para cambiar la movilidad urbana tal y como la conocemos; pero puede que la verdadera revolución esté en este tipo de aparatos, el equivalente a comprarse un todoterreno.

El InMotion V11 tendrá un precio de 1,999 dólares, y ya se puede reservar en su página web adelantando unos 500 dólares. Se espera que los primeros envíos se produzcan a finales de este mes de septiembre.