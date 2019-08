El patinete eléctrico de Audi también es un scooter de 4 ruedas

Se acaba de presentar el nuevo patinete eléctrico de Audi. La firma no se ha querido limitar en simplemente lanzar un nuevo patinete al mercado, sino que le ha dado una vuelta de tuerca: además de patinete, tiene lo mejor de un scooter eléctrico.

Audi ha dotado a este patinete de 4 ruedas y de capacidad totalmente eléctrica. Este híbrido cuenta con características propias de un scooter y de un patinete eléctrico, con las facilidades de cada mundo.

Por ejemplo, mientras que el manillar es claramente propio de un scooter eléctrico, la plataforma pertenece a la de un patinete eléctrico. Por supuesto este "patinete" es totalmente plegable, de tal forma que nos lo podremos llevar a donde queramos.

El patinete eléctrico de Audi: el Audi e-tron Scooter ya está aquí

AUDI AG

Audi es la última firma automovilística premium que se sube al carro de los patinetes eléctricos, aunque de una forma nada convencional. Hablamos de un patinete eléctrico que pesa 12 kg y se puede llevar plegado o tirando de él como un carrito. Su principal baza sin duda es su manejabilidad, ya que además se asemeja poderosamente a un patinete.

El manillar está pensado para que se pueda usar a una mano, de tal forma que podamos hacer señas con la otra mano en caso de necesitarlo. El Audi e-tron Scooter está diseñado para ciclistas deportivos por su condición híbrida, y Audi lo califica de "deportivo".

Puede que no lo sea tanto, ya que este patinete no viaja a más de 20 kilómetros por hora, el estándar de los estándares en el mercado de estos patinetes. Quizás no lleguemos tan rápido como si usáramos una scooter real, pero es más que suficiente.

AUDI AG

Precio y disponibilidad del Audi e-tron Scooter

Este patinete no será en absoluto barato, algo esperable dado el fabricante que estamos tratando. La producción comenzará el año que viene y Audi anticipa que su precio podría rondar los 2.000 euros. Un coste sustancialmente mayor al de un patinete convencional de la competencia.

Audi no es la única firma automovilística en meterse de lleno en este fenómeno de movilidad; ŠKODA presentó recientemente KLEMENT, otro híbrido esta vez mezclando una bicicleta eléctrica, de nuevo, con un scooter.

Sin embargo, tanto ŠKODA como Audi han realizado apuestas totalmente alejadas de la cotidianidad; SEAT, firma española, entró de una forma más lógica con su propio servicio de movilidad con patinetes.