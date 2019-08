Tu tarjeta gráfica Nvidia es vulnerable, actualiza ya tus drivers

Si tienes una tarjeta gráfica Nvidia entonces tenemos malas noticias para ti. Si eres de esos usuarios que no suelen actualizar sus drivers pensando que estos pueden bajar el rendimiento de los juegos, entonces te vamos a instar todavía más a que instales los últimos drivers de Nvidia.

La razón o más bien razones son simples: se han detectado una serie de vulnerabilidades en las GPUs de Nvidia de carácter peligroso. Si bien es poco probable que vayas a sufrir un ataque explotando estas vulnerabilidades, es extremandamente recomendable que actualices.

Desgraciadamente las afectadas son casi todas las GPUs de Nvidia, incluso las propias del sector profesional: las Nvidia GeForce, Quadro y Tesla, por lo que independientemente de tu modelo de GPU, es recomendable que actualices.

Tu tarjeta gráfica Nvidia tiene vulnerabilidades: actualiza ya

Nvidia

Estas vulnerabilidades, debido a su naturaleza, permitirían a los atacantes que las explotaran ejecutar código local, denegar el servicio o escalar privilegios. Nvidia ha enumerado estas vulnerabilidades, junto con la puntuación base CVSS V3, que mide su gravedad. Estos puntajes varían de 5.2 a 8.8.

Afortunadamente, Nvidia ha dispuesto un parche para paliar esas vulnerabilidades, el controlador 431.68. Además, aunque las vulnerabilidades sean problemáticas, es más que probable que a ti como usuario no te lleguen a afectar.

Esto es debido a que las vulnerabilidades necesitan de acceso local a tu ordenador para ser explotadas, por lo que es muy poco probable que sufras un ataque generalizado. Pero como hemos dicho también están afectadas las GPUs para sector profesional, y por ende es más recomendable actualizar debido a la exposición que puede sufrir un usuario y su empresa.

Hay más buenas noticias: según BleepingComputer incluso si Nvidia no consigue solucionar los problemas de seguridad ya mencionados, los mismos fabricantes de ensambladoras podrán lanzar un parche a través de Windows Update, de tal forma que así se solucione rápidamente el problema. Si tienes una tarjeta gráfica Nvidia de ensambladoras de terceros, podrás descargar estas actualizaciones.

Nvidia

Para actualizar tus controladores debes ejecutar GeForce Experience y descargar el último controlador o ir a la web de controladores de Nvidia, escoger tu modelo y descargar los últimos controladores.

Es posible que aún no os aparezca; a nosotros no nos ha saltado aún la actualización del parche, por lo que tocará ser pacientes. Pero a la mínima oportunidad que os salga el parche 431.68, descargadlo e instaladlo. Puede que no sufráis un ataque, pero mejor estar prevenidos ante vulnerabilidades de este calado.