Probamos los mejores 'AirPods' de JBL: gran sonido, mejor cancelación de ruido y comodísimos

Los auriculares inalámbricos se han convertido en los compañeros de fatigas preferidos de millones de usuarios de todo el mundo. Bien lo saben compañías como Apple con sus AirPods o Samsung con sus Galaxy Buds, dos de los más vendidos en España y que forman parte de una 'élite' que solo acepta a los mejores de su clase.

Aunque entre las dos se reparten una parte importante del mercado, existen otras con productos a tener muy en cuenta. Entre las más tradicionales tenemos a Sony y a JBL. Esta última tiene uno de los catálogos más amplios de auriculares inalámbricos donde destacan los JBL Live Free NC+ (149 euros), el protagonista del análisis de hoy con cancelación de ruido y un precio competitivo.

Por la forma quizá nos recuerden a los Samsung Galaxy Buds de generaciones pasadas. Y no, no es que nuestro ojo falle. JBL es una compañía estadounidense, especializada en audio, que forma parte del conglomerado Samsung desde el 2016, cuando la coreana compró el grupo Harman.

La colaboración entre las marcas de Harman y Samsung en estos casi 5 años ha sido muy estrecha, sacando productos de primerísimo nivel como las barras de sonido. Veamos si los JBL Live Free NC+ están a la altura.

Primera calidad

JBL es sinónimo de calidad y en su formato de auriculares inalámbricos no lo iba a ser menos. Los Live Free NC+ recurren a un formato muy conocido -y con algunos años a sus espaldas- que no defraudaron en su lanzamiento y no lo hacen en la actualidad.

JBL Live Free NC+ Izan González Omicrono

A diferencia de los auriculares inalámbricos, con mención especial a los Oppo Enco X o a los AirPods Pro de Apple, los de JBL no cuentan con la patilla que sobresale del pabellón auditivo. Optan por forma mucho mejor adaptada, personalmente, a la anatomía de la oreja que permite una comodidad como pocos. Incluso para aquellas personas más delicadas en este aspecto.

El cuerpo está construido enteramente en un plástico muy robusto que se combina con la silicona de las partes que quedan en contacto con la piel. Concretamente, la que se introduce dentro del conducto auditivo y una pequeña muesca que permite sujetarse en los pliegues de la oreja.

Externamente no tienen muchas más complicaciones. Tan solo podemos destacar la serigrafía de la marca en la parte exterior, que también funciona como un panel táctil, así como la diversidad de colores que ha elegido JBL. A la unidad de prueba en color rosa se suman idénticos modelos en blanco, azul y negro.

Un punto importante de los Live Free NC+ es su capacidad para resistir al agua y al sudor. Según recoge la compañía en su hoja de especificaciones, estos auriculares cuentan con la certificación IPX7. No es la mejor que nos encontramos en este tipo de dispositivo, pero sí será suficiente para no preocuparnos si los usamos mientras sudamos. Por supuesto que nada de bañarse con ellos.

En cuanto a la caja, JBL sigue su línea minimalista y no recurre a virguerías extra sirviéndose de un formato tradicional. Cuenta además con carga inalámbrica, un puerto USB Tipo C y unos LED externos que indican el nivel de la batería.

JBL Live Free NC+ Izan González Omicrono

Caja que alimentará a los auriculares para conseguir, aproximadamente, unas 5 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada y volumen medio-alto. Si decidimos no poner la cancelación de ruido se queda en unas seis horas.

Una autonomía suficiente para un uso diario y un poco mayor a algunas propuestas de precio similar. Aunque eso sí, existen otras que consiguen una duración de la batería similar con menos peso del auricular. En el caso de los de los JBL Live Free NC+, cada uno de ellos tiene una masa de 7 gramos.

Sonido Harman

El matrimonio perfecto entre Harman y JBL se plasma en estos auriculares. Las dos, con experiencia más que de sobra en el mundo del audio, se han decidido por ofrecer al usuario un audio equilibrado al que nos tienen acostumbrados.

JBL Live Free NC+ Izan González Omicrono

Para ello, emplean un driver dinámico de 6,8 milímetros en cada uno de los auriculares que consiguen una potencia suficiente si los combinamos con la cancelación de ruido activa.

El sonido con la ecualización por defecto es bueno, si bien no impresiona a los más acostumbrados a las propuestas actuales que optan por sobredimensionar las bajas frecuencias. Esto último da una sensación de profundidad sonora que puede llegar a aburrir si no escuchamos siempre un tipo de música que saque provecho de ello.

Los JBL Live Free NC+ son los auriculares para todo por antonomasia. Quien los use se dará cuenta pronto de que realmente no ofrecen un efecto 'wow' en ninguno de los estilos de música ni canciones. Pero responden satisfactoriamente en todas las situaciones, algo de agradecer teniendo en cuenta que solo cuentan con un controlador.

JBL Live Free NC+ Izan González Omicrono

Actualmente es casi imposible hacer virguerías en estos formatos tan reducidos. Si queremos ver lucirse a Harman nos tenemos que ir a alguno de los altavoces Citation o a sus propuestas de alta gama. Donde de verdad se pueden arañar mejorías y nada está tan miniaturizado como en los auriculares TWS.

Cancelación de ruido

Turno ahora para la cancelación de ruido activa. Los JBL Live Free NC+ cuentan con una tecnología que anula los ruidos externos para crear una 'burbuja' sonora propia. Especialmente útil si tenemos que trabajar o estudiar en entornos con mucho bullicio.

Como nos podemos imaginar, la cancelación de ruido no es total. Ni mucho menos. Por ejemplo, no hay auricular que consiga anular el ruido de una lavadora centrifugando a medio metro, pero sí es especialmente útil con los 'murmullos' de fondo. El escenario más habitual, en el cual he probado los auriculares de JBL, es el de un avión. Situación que maneja bien y casi consigue que nos olvidemos del ruido de los motores de reacción.

JBL Live Free NC+ Izan González Omicrono

Para un uso mucho más doméstico, son sencillamente perfectos. Incluso para la práctica deportiva en entornos ruidosos. En este último escenario, más todavía si hay tráfico, se recomienda desactivar la cancelación activa de ruido para no perder del todo la conexión con el ambiente.

Comparándolo, los JBL Live Free NC+ están un paso por detrás de los Oppo Enco X en cuanto a cancelación de ruido. Pero es que estos segundos lo hacen realmente bien y son más caros. Si la línea roja del presupuesto son los 150 euros, los JBL serán buena compra en este terreno. Veremos luego si también en los demás.

Lo que sí me ha gustado mucho es la aplicación que acompaña a los auriculares y que se conecta mediante el Bluetooth 5.1 que utiliza todo el conjunto. Desde ahí se accede a todo lo que rodea al dispositivo incluidas las diferentes opciones de cancelación de ruido.

Aplicación auriculares JBL Izan González Omicrono

Entre ellas, se encuentran las funciones Ambient Aware y TalkThru, que permiten seguir conectados con el mundo exterior y poder mantener conversaciones con un interlocutor sin la necesidad de quitarnos los auriculares. A las que hay que añadir la función de cancelación de ruido propiamente dicha.

En la app también se puede elegir entre algunas ecualizaciones predeterminadas o crear una, personalizar los gestos de los paneles táctiles (uno en cada auricular), ajustar el nivel de cancelación de ruido y elegir qué asistente virtual se invocará desde los auriculares. Una aplicación muy completa.

¿Me los compro?

La cantidad de dispositivos de este tipo que encontramos actualmente en el mercado nos dificulta la elección. A pesar de que la tecnología que se puede incluir en un formato tan pequeño es realmente limitada, sí encontramos diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, en el número de micrófonos (2 en el caso de los JBL) o en la cantidad de drivers que pueden equipar.

Sin olvidarnos de los añadidos que impulsan o deprimen la experiencia y la calidad de las llamadas. Personalmente, los JBL Live Free NC+ me han parecido de los auriculares TWS más cómodos que han estado en mis orejas y los extras como la cancelación de ruido o la aplicación para smartphone son algo a tener muy en cuenta.

JBL Live Free NC+ Izan González Omicrono

En cambio, la calidad de las llamadas no ha sido la que esperaba. Nuestro interlocutor solamente nos escuchará bien en entornos poco ruidosos, como una casa o caminando por la calle sin mucho viento ni tráfico. Un punto que lo penaliza.

No es complicado encontrar a los JBL Live Free NC+ por 129 euros en ofertas puntuales, un precio muy atractivo si tenemos en cuenta el mercado y especialmente bueno si queremos un formato muy cómodo con el que pasar muchas horas seguidas, pero con pocas llamadas en exteriores.

