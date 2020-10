Este dron desinfecta las gradas de los estadios después de cada partido

La pandemia no ha impedido que el multimillonario mercado del deporte pare en España. Siempre con las medidas de seguridad pertinentes, claro. No obstante, y pese a que se buscan estas medidas en todos los casos posibles, la situación dramática que vivimos con la COVID-19 obliga a tomar opciones poco ortodoxas, como este estadio de Estados Unidos.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, ha optado por una solución a sus problemas sanitarios y se ha apoyado en la tecnología. Usará drones para desinfectar todo el estadio, incluyendo los asientos de los aficionados y el resto de áreas.

Estos drones que irán en parejas se encargarán de desinfectar el estadio en cada evento, lo que minimizará el riesgo de infección en cada evento deportivo. Los drones debutarán el día 11 de octubre después de que acabe un partido entre los Atlanta Falcons y los Carolina Panthers.

Drones que desinfectan

Los responsables del estadio afirman que este es el primer estadio deportivo profesional en usar drones de limpieza. Son tremendamente efectivos; reducen el tiempo que lleva limpiar el área de asientos en un 95%, liberando al personal para que se le permita trabajar desinfectando otras áreas. Los drones también se encargarán de desinfectar objetos que supongan un riesgo de contagio de la COVID-19, como los pasamanos.

Esta no será la única medida de higiene que tendrá el estadio, el cual cuenta con más de 70.000 asientos. Se limitará el número de asistentes, habrá hasta 600 dispensadores de gel desinfectante de manos por todo el edificio y las mascarillas así como los protectores faciales serán obligatorios si los aficionados quieren entrar al recinto. Además, se impondrá una distancia social obligatoria de dos metros.

"Teatro de la higiene"

Dron capaz de desinfectar estadios. Lucid Drone Technologies Omicrono

Si no indagamos mucho más, esta parece una solución ideal, ya que es capaz de desinfectar estancias gigantescas en cuestión de horas. El problema, según un informe de The Atlantic, es que este tipo de métodos de limpieza no son tan efectivos como parece a simple vista. Y esto se debe en parte a la necesidad del mundo por reabrir espacios públicos grandes en medio de una pandemia global, que ha desembocado en la adopción de estas soluciones.

El informe habla del "teatro de la higiene". Este concepto nos explica que si bien la transmisión del virus de forma superficial es posible, "no se cree que sea la forma principal de propagación del virus". Todo lo contrario; se cree que la transmisión aérea es un problema mucho mayor, lo que motiva el distanciamiento social y el uso de mascarillas (y que estas sean más importantes).

Por lo tanto, si bien desinfectar áreas enteras no es dañino, se crea una falsa sensación de seguridad que usualmente provoca que algunos organismos no vayan más allá en sus esfuerzos por mantener a raya la COVID-19. En el caso del Mercedes-Benz Stadium afortunadamente esto no ha sido así.