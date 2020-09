Accurate Quant prepara una ronda de financiación de 2 millones para saltar a EEUU

La firma de inversión Accurate Quant, liderada por Narciso Vega e Igor Alonso, prepara una ronda de financiación de dos millones de dólares (unos 1,7 millones de euros, aproximadamente) que tendrá lugar, previsiblemente, a comienzos de 2021. El objetivo no es otro que dar el salto a Estados Unidos, donde ya tienen conversaciones avanzadas con varios ‘family offices’. Entre tanto, se han dado de baja como agencia de valores para “ampliar y flexibilizar” su cartera de servicios.

La ‘wealthtech’ española estuvo trabajando en esta ronda antes de que estallara la crisis del coronavirus, pero la expansión de la pandemia lo paró todo. Ahora, sus cofundadores quieren retomar el proceso para “cuando se calme todo”, muy probablemente de cara al inicio de 2021.

Los ‘family offices’ con los que tenían apalabrada su entrada en el capital también serán sus principales clientes, si bien quieren llevarles de la mano en el país norteamericano para que otros inversores institucionales contraten sus soluciones de inversión. Entre las varias estructuras regulatorias que barajan para entrar en EEUU, la que más fuerza cobra a día de hoy es la de montar una firma local en suelo estadounidense participada por la española.

Accurate está especializada en soluciones de inversión cuantitativas, para las que aplican el ‘big data’ y la inteligencia artificial (IA). Recientemente, han fichado como director de Tecnología a Adrián Carrio, que ha trabajado en el MIT, es cofundador de ThermoHuman (empresa líder mundial en análisis automático de imágenes térmicas) y de Dronomy (pionera en automatización basada en drones), y también ha sido consultor para grupos como ArcelorMittal o Airbus. Le califican de “portento”.

Hace un año, la firma se transformó de empresa de asesoramiento financiero, la figura societaria que les vio nacer en 2013, a agencia de valores. Su intención era añadir la gestión discrecional de carteras y la ejecución de órdenes. Sin embargo, un año después han renunciado a esta estructura por su alta carga burocrática y de costes y su poca amplitud de servicios. Ahora son una sociedad anónima.

“Una AV te impone una estructura importante en cuanto a medios, proveedores, personas o sistemas. Es cierto que, para lo que hacemos nosotros, que todo es automático, no nos hacía falta tanto. Pero aun así, la CNMV nos lo exigía. Por ejemplo”, argumenta Alonso, “no podíamos hacer consultoría ni tampoco criptomonedas”. Además, “el mercado español todavía es muy convencional para nuestro tipo de estrategias”, pero “sí muchas entidades estaban interesadas en nuestra arquitectura y tecnología”, sobre todo en lo relativo al ‘machine learning’ y los procesos de contratación ‘onboarding’.

B2B to C, su nuevo modelo de negocio

Lo que en España aún es terreno casi virgen, en EEUU ya es punta de lanza. “Tal y como están los mercados, todas las entidades quieren explorar la IA y el ‘big data’. Son productos escalables y muchos gestores fundamentales y tradicionales ven en la IA una herramienta muy potente. Les da las señales necesarias para actuar en el mercado”, explica el cofundador de la ‘wealthtech’ española. En adelante, su modelo de negocio será el de “B2B to C” (business to business, to consumer).

La evolución de su estrategia comercial les está llevando a ser la marca blanca de otros socios. Van a ponerse en plataformas de terceros o a través de los fondos de inversión de estos. “El cliente final no va a ser nuestro, sino de ellos”, matiza Alonso. Tienen un volumen de negocio superior a los cinco millones de euros y prevén llegar a diez a corto plazo.

Colaboración con Imantia Capital

Según ha podido saber Invertia, Accurate está preparando fondos temáticos para distintas gestoras en el extranjero, sobre los sectores del lujo, el agua y la robótica, respectivamente. Aquí en España, ya colaboran con Imantia Capital en los fondos Imantia Futuro (robótica, comercio ‘online’ o eficiencia energética, entre otras temáticas de inversión) e Imantia Futuro Healthy (estilo de vida saludable a través de la nutrición, el deporte, la medicina o la longevidad). La idea de estos fondos y su código propietario es 100% de Imantia, si bien Accurate Quant le proporciona la estrategia de automatización.

De hecho, Imantia fichó desde Accurate a los profesionales José Antonio Carpio y Antonio Rodríguez para impulsar su digitalización. Según el directivo de Accurate, fue “un proceso amistoso”.