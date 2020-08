El nuevo televisor de Xiaomi es transparente: las imágenes parecen flotar en el aire

Con el nuevo Mi TV LUX Transparent Edition, Xiaomi celebra su décimo aniversario con un producto muy original y que puede ser toda una revolución para el hogar: un televisor transparente.

Por supuesto, las pantallas transparentes no son nuevas, pero hasta ahora su aplicación ha sido muy limitada. El fabricante que más ha apostado por esta tecnología es LG, sin duda alguna; hace un año sorprendió a todo el mundo con una pantalla T-OLED, que apostaba por usar el color negro en vez del blanco para las transparencias.

Sin embargo, estos lanzamientos son escasos y no suelen alcanzar una gran producción; están principalmente dirigidos a empresas o establecimientos. En cambio, ahora Xiaomi presume de que el suyo es el primero televisor transparente producido en masa, que realmente llegará a los consumidores.

El primer televisor de Xiaomi transparente

El Mi TV LUX OLED Transparent Edition es, como su nombre indica, una versión de la gama Mi TV LUX, pero basada en un panel OLED transparente autoluminoso, que hace que las imágenes 'floten' en el panel como si estuviesen suspendidas en el aire. Xiaomi habla de un efecto parecido al de las películas de ciencia ficción, y la verdad es que tiene el potencial de hacer realidad muchas fantasías.

Televisor transparente de Xiaomi Xiaomi Omicrono

La innovación de este televisor no solo consiste en que sea transparente, sino en los desafíos de diseño que han tenido que ser resueltos para que lo sea. Por ejemplo, tener un panel transparente supone que detrás no puede haber nada; todas las unidades de procesamiento y toda la electrónica del televisor han tenido que ser integradas en la propia base.

Pese a eso, a simple vista sigue pareciendo un televisor convencional, si ignoramos el panel transparente, por supuesto. Xiaomi afirma que ha sido un "desafío" mantener un formato compacto, pero que lo ha conseguido.

¿El futuro de los televisores?

Por supuesto, la verdadera estrella es el panel OLED de 55 pulgadas, con un contraste estático de 150000:1 para ofrecer unos negros más profundos y un mayor brillo; por lo tanto, eso indica que Xiaomi no ha optado por la misma solución que LG, y que el negro aparece como un color independiente y no como el "color transparente" que no se muestra.

Televisor transparente de Xiaomi Xiaomi Omicrono

Pese a eso, Xiaomi promete un "brillo inigualable", y colores vivos gracias en parte al soporte del 93% del espectro de color DCI-P3; es un panel de 10 bit, por lo que es capaz de mostrar más colores de los que podemos ver.

También llama la atención la frecuencia de refresco de 120 Hz, por lo que las imágenes serán muy fluidas en movimiento y el efecto debería ser especialmente bueno con las transparencias; el tiempo de respuesta es de sólo 1 ms, por lo que sorprendentemente puede ser un buen televisor gaming.

El Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition llegará primero a China, donde costará 49,999 yuan, unos 6,120 €.