El nuevo televisor de Xiaomi es una locura de casi 100 pulgadas

Xiaomi tiene literalmente de todo, y en España es algo que sabemos bien. Es más que sabido que muchos de nosotros querríamos tener la casa repleta de cacharros de Xiaomi. Y aunque sus televisores son de los primeros dispositivos que nos vienen a la cabeza, hay otros que no nos podemos imaginar, como el Redmi TV Max.

El Redmi TV Max es, esencialmente, un televisor de 100 pulgadas. Casi, 100 pulgadas; concretamente 98, que se constituyen en un televisor de grandísimo formato y de precio, como no, extremadamente agresivo. Porque sí, cuando pidamos la cuenta por este televisor quizás nos asustemos, pero viendo algunos modelos de otras marcas, veremos que su coste es casi irrisorio.

Porque mientras otras marcas superan holgadamente la barrera de los 10.000 euros para estos dispositivos, Xiaomi ha querido romper el mercado con un coste de apenas 2.000 euros. Y sí, sigue siendo muchísimo dinero por un televisor, pero muy poco para un televisor de estas características.

100 pulgadas de pura gloria

Redmi TV Max. Redmi Omicrono

Auque pueda parecerlo, no; este modelo no cuenta con 8K, pero sí tiene obviamente resolución 4K y un tamaño enorme. Algo que puede ser contraproducente, pero entendible si hablamos de que este televisor no llega a valer ni 3.000 euros. Por lo tanto, es un sacrificio que tampoco duele, máxime viendo las características del televisor.

Pequeño énfasis en el hecho de que este no es ni mucho menos el primer televisor de 100 pulgadas del mercado; Philips o Sony ya tienen modelos de estos tamaños, pero infinitamente más caro. En las imágenes de Redmi, el televisor se compara con una cama o incluso con un sofá, y no es para menos; según sus características tiene un ancho de 2 metros y un peso que se acerca peligrosamente a los 100 kilos.

El panel es LCD, de 98 pulgadas y tiene una resolución conocida de 3.840 x 2.160. La gama de colores es NTSC del 85% y tiene compatibilidad con HDR, así como una retroiluminación de 192 niveles. La tasa de refresco es de 60 Hz, algo entendible si tenemos en cuenta el precio.

Redmi TV Max en una pared. Redmi Omicrono

El sistema operativo no es otro que PatchWall, pensada para el mercado chino. No obstante, de llegar este televisor a mercados occidentales lo haría con Android TV, la alternativa de SO usada por la marca china en sus modelos occidentales.

El resto de sus características no destaca; su procesador es un Cortex A55 de 64 bits de 12 nanómetros junto a una GPU Mali G31 MP2. TIene 64 GB de almacenamiento, 4 de RAM y los puertos más esperados; HDMI, HDMI ARC, 2 USB, AV, S/PDIF y las conectividades inalámbricas clásicas.

Precio y disponibilidad

El Redmi TV Max se empezará a vender esta misma semana en China, y su precio será de 19.999 yuanes que al cambio son unos 2.500 euros. Vale, es mucho dinero, repetimos. Pero si nos basamos en modelos de otras marcas, el coste es casi irrisorio, aunque como es obvio no estamos ante un modelo de gama alta.

Unos ejemplos; este televisor de LG de 98 pulgadas se vende en Amazon por más de 13.000 euros. Incluso en televisores económicos superamos ampliamente el margen de los 5.000 euros. Eso sin contar la Sony Master Series ZG9, que gracias a su 8K y su tamaño de 98 pulgadas tiene un coste de casi 80.000 euros.