Así son los primeros renders del iPhone 12: notch estilizado y bordes metálicos

Sí, es increíble. No llevamos ni un año con el iPhone 11 en el mercado y ya hay rumores y filtraciones sobre el iPhone 12. Ya hay quién lo imagina y no es para menos; existen cientos de teorías y rumores (además de predicciones) del que será uno de los smartphones más importantes de la historia de Apple.

Con este smartphone hay cierto patrón en las filtraciones; prácticamente todas coinciden en la existencia de bordes metálicos como en el iPhone 4, pantallas de 120 Hz y conectividad 5G. Existen muchos datos para hacerse una idea de cómo será el iPhone de nueva generación, y así lo ha hecho Phone Arena.

El medio ha dado a conocer una serie de renders tanto en imágenes como en vídeo del iPhone 12. O al menos una aproximación basándose en todos los rumores y filtraciones habidas acerca de este teléfono. ¿El resultado? Un notch estilizado, unos bordes metálicos y el estreno de 4 cámaras.

Así podría ser el iPhone 12: bordes metálicos y un notch más moderno

Podemos ver en el vídeo de Phone Arena el diseño del que podría ser el futuro iPhone 12. En él nos damos rápidamente cuenta de los cambios y no es para menos; llevamos con el diseño del iPhone X desde el año 2017. Basándonos en los estándares del mercado y de Apple, es hora de una renovación.

El punto más polémico del futuro iPhone es el notch. Apple se resiste a dejarlo atrás, y para la firma es una solución fiel a la falta de lector de huellas. El Face ID necesita de cierta tecnología que es impensable colocar en un notch tipo gota, tremendamente popular en el mercado Android. ¿La solución? Recortarlo lo máximo posible, con un notch más estilizado con bordes redondeados.

Phone Arena

Vemos los bordes metálicos que los analistas han vaticinado. Phone Arena explica que estos renders están basados en predicciones de analistas como Ming-Chi Kuo y una de ellas son los bordes tipo "sandwitch" que se estrenaron con el iPhone 4. Recordemos que una solución muy similar adoptaron los iPad Pro 2018, y fue bien acogida por la crítica.

Seguimos con un sistema de 4 cámaras, subiendo de las 3 que Apple ha introducido en los iPhone 11. Hablamos de un telefoto, un sensor ToF (Time of Flight) para profundidad, una cámara angular y una super gran angular. Phone Arena no hace referencia a un lector de huellas bajo la pantalla como se espera por parte de los analistas, pero es razonable pensar que Apple no dejará que su iPhone se quede atrás en este sentido.

Phone Arena

Hay que aclarar que esto son renders basados en las filtraciones, y por ende no tienen por qué ser el diseño final de los iPhone 12. Tendremos que esperar hasta el año que viene para ver qué nos depara Apple en este sentido. Pero por mucho que los iPhone 11 hayan tenido una buena acogida, es cierto que en algunos puntos se han quedado atrás ante su competencia en Android. Y es hora de actualizarse.

Via | Redmond Pie

Origen | Phone Arena