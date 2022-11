He probado uno de los mejores escritorios elevables y ha cambiado mi forma de trabajar

Cuando un usuario se ve en la tesitura de tener que adaptarse a la era del teletrabajo en España (algo que a muchos les ha tocado vivir), suele buscar equipamiento básico para ponerse a trabajar. Un teclado, un ratón, un ordenador sencillito y una silla cómoda. Pero ¿qué hay de la mesa? Al igual que hay versiones premium de utensilios como las sillas de trabajo ergonómicas, las mesas también tienen las suyas. Y son más importantes de lo que parecen.

[Esta mesa gaming usa un sistema magnético para ocultar tus cables]

Y es que seguramente hayas oído hablar de las mesas elevables. Una de las firmas más importantes respecto a estos dispositivos es FlexiSpot, una compañía californiana que pretende conseguir algo casi imposible: que las mesas elevables o ajustables sean algo más que un capricho. Lo intenta con un amplio surtido de productos, como este escritorio elevable FlexiSpot E8.

El E8 es uno de los múltiples dispositivos que la compañía tiene en su catálogo. Quizás no es una opción increíblemente económica, ya que normalmente este escritorio cuesta 489 euros normalmente. No obstante, gracias a la oferta del Black Friday podrás hacerte con él por un precio rebajado, quedándose en unos 369 euros. Y en ambos casos, podemos decir que esta mesa es increíblemente recomendable.

Más allá del capricho

Si le preguntas a una persona sobre qué opina de los escritorios elevables, lo más seguro es que te diga que es más un capricho que una utilidad. Es la percepción que tiene el usuario medio, ya que para ellos, una mesa fija es la opción más clásica y fiable. En mi caso soy alguien que lleva teletrabajando toda su vida, y sé lo importante que es tener equipamiento de calidad para tu trabajo. Por eso tenía curiosidad por esta mesa.

Lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. No, las mesas elevables no son un capricho, y abren un mundo de posibilidades a sus usuarios que probablemente desconocían. Y este modelo de FlexiSpot se encarga de enseñárnoslas y no solo eso, sino de aportarnos detalles adicionales que hacen que la experiencia sea muy satisfactoria.

Escritorio FlexiSpot E8. Manuel Fernández Omicrono

Si bien en nuestro caso hemos elegido el E8, FlexiSpot tiene una web en la que destaca su personalización. La base es el marco o armazón de la mesa, que es básicamente el modelo. Pero una vez elegido este, las opciones son prácticamente infinitas. El configurador permite escoger el color del marco, el tablero, el tamaño del mismo e incluir accesorios de todo tipo, como administradores de cables o ruedas para el escritorio. Se puede hasta cambiar el tipo de madera.

Este es quizás uno de los puntos más positivos, sino el que más, del catálogo de FlexiSpot. No se limita a una mesa cara preconfigurada que simplemente puede elevarse. Cada mesa tiene sus propios accesorios, como un panel de control más configurable, cables organizadores o esteras de pie. Básicamente cada usuario se puede hacer el escritorio que quiera prácticamente a medida de lo que necesita, y es algo que debemos destacar.

Un gran escritorio elevable

El FlexiSpot E8, no por nada, se considera uno de los mejores escritorios de pie que puedes adquirir según sus usuarios. Entre sus características nos encontramos un rango de altura que va desde los 60 hasta los 125 centímetros, con un peso máximo en altura de 125 kilos.

Bajo el escritorio de FlexiSpot E8. Manuel Fernández Omicrono

El sistema hace uso de dos motores eléctricos con certificados CE que se conectan a un módulo central y, a su vez, al panel de control. La base está coronada por dos monturas o patas verticales que admiten la instalación de ruedas si así se quiere. El sistema de montaje del E8 es intuitivo y sencillo, aunque dependerá especialmente del tamaño de la tabla que adquiráis por el camino. Las patas se dividen en 3 etapas diferenciadas, que se expanden para subir y bajar.

Un detalle importante del E8 es que a nivel de calidad de construcción, es absolutamente impresionante. Se nota increíblemente robusto, con un metal recio y duro que más que probablemente aguantará el trote incluso si lo usas con ruedas. Un par de toques a las patas con tus nudillos harán que te des cuenta de que están construidas de forma soberbia, y que su material es a prueba de golpes.

Uno de los dos motores inferiores que mueven las patas del E8. Manuel Fernández Omicrono

En este sentido, el E8 es un 10. Pero tiene una contrapartida; y es que a la hora de instalarlo, necesitaréis sí o sí una segunda persona que os ayude a montarlo. El armazón pesa sus buenos kilos que, sumados a los de la tabla, harán que sea casi imposible realizar el montaje por sí solo. Como recompensa, tendréis una mesa que bien instalada será todo un mastodonte que no se inmutará ante golpes, movimientos de manos o traqueteo diario, consiguiendo una estabilidad extrema.

Pero ¿cómo funciona? A la hora de la instalación, el usuario añade un pequeño mando de control a uno de los laterales del tablón, conectado al motor principal. Este permite regular de forma manual la altura hacia arriba y hacia abajo de la mesa. Por cierto, la mesa sube a 3,8 centímetros por segundo y hace un ruido de menos de 50 decibelios. No es especialmente ruidosa.

Mando de control del FlexiSpot E8. Manuel Fernández Omicrono

Tiene 4 modos predefinidos que se pueden personalizar al gusto, y el botón para personalizarlos permite además bloquear los motores para evitar por ejemplo que una persona ajena maneje la mesa a placer. Por cierto, el panel tiene un pequeño USB-A en el lateral para cargar tu dispositivo si así lo deseas, algo que nunca sobra. Todo se conecta a un módulo central que además trae su propio cubrecables para que no quede feo.

La clave del escritorio de FlexiSpot está en los detalles. No hay peligro de hacerle daño a la mesa si pones, por ejemplo, una pequeña cajonera por debajo y la bajas demasiado ya que la propia mesa tiene un sensor que detecta obstáculos tanto en la subida como en la bajada. Si lo detecta, detiene automáticamente la actividad y vuelve a la posición en la que estaba.

Una de las patas inferiores del E8. Manuel Fernández Omicrono

Mención especial al recogecables opcional que hemos podido probar. A nuestro juicio es indispensable; se puede colocar en cualquier parte de la mesa y aunque es cierto que no es tan profundo como nos gustaría, sirve para que los cables que caen desde el fondo de la mesa estén en su sitio y no colgando.

Cambiando la forma de trabajar

De nuevo, lo más lógico es pensar que estos escritorios no tienen mucha utilidad. Pero en mi día a día me he dado cuenta de que al menos en mi caso tienen una serie de ventajas que no esperaba que necesitara en mi trabajo. Para muestra, un botón. A la hora de acabar mi jornada de trabajo, dejo el escritorio levantado a la altura para poder trabajar de pie.

Mi escritorio de trabajo. Manuel Fernández Omicrono

¿Para qué? Sencillo; si tengo que hacer un ajuste rápido en un artículo o si tengo que hacer una edición rápida, me es mucho más rápido trabajar de pie desde la mesa que tener que sentarme en la silla y 'acomodarme' para hacer algo que podría hacer de pie.

Cuando tengo que realizar búsquedas rápidas en Internet y no tengo ganas de sentarme en la silla y prefiero tomar mi café de pie por la mañana, es más práctico hacerlo de pie y tener la mesa a la altura de mi pecho. De esta forma, te obligas menos a sentarte y te acostumbras a estar activo, a estar de pie y no tener que estar todo el rato sentado para cualquier cosa.

La tabla de madera que hemos escogido es recia y fuerte. Manuel Fernández Omicrono

Otro ejemplo. Yo tengo dos 'setups'; uno de trabajo y otro para jugar a videojuegos en un PC, pero solo una silla. Por ende, tengo que mover la silla todo el rato de una sala a otra. Mi anterior mesa era más baja que la mesa de mi 'setup' para trabajar, por lo que tenía que ajustar todo el rato mi silla a la hora de trabajar o jugar. Ahora tengo una posición fija para la silla, y tan solo tengo que mover la mesa a placer.

Esto se puede extrapolar a muchos trabajos. Por ejemplo, que el escritorio esté situado en un estudio en el que los usuarios tienen que acudir al ordenador esporádicamente sin dejar de hacer cosas (un estudio de grabación, sin ir más lejos). Mantienes el escritorio levantado sin más problema. Además, gracias a lo gruesa que es la madera, notas la tabla mucho más estable y segura.

Mando de control del E8. Manuel Fernández Omicrono

La conclusión es que este escritorio me ha ayudado a gestionarme mejor frente a mi puesto de trabajo, y modificarlo a placer según me convenga. Además, ha facilitado mi puesta a punto, para no tener que adaptarme a mi mobiliario, sino hacer que el mobiliario se adapte a mí. Es algo importante, especialmente si quieres que todas las herramientas de teletrabajo que usas en tu día a día funcionen a medida de lo que quieres tú.

La robustez, fiabilidad y adaptabilidad de este FlexiSpot E8 hacen que, efectivamente, sea uno de los mejores escritorios que te puedes comprar en la actualidad. Si estabas pensando hacerte con uno, es indudable que esta es una de las mejores, si no la mejor, de todo el mercado. Además, existen todo tipo de alternativas en la tienda de FlexiSpot. ¡Incluso una mesa para gamers que tiene tapete incorporado!

Una escritorio soberbio. Manuel Fernández Omicrono

Por si fuera poco, en estos momentos FlexiSpot está de Black Friday. El E8, al menos el armazón, suele costar 489 euros, que ya es un buen precio. Por el Black Friday podrás llevártelo por 369 euros. Obviamente, dependiendo de los accesorios y del tablero el precio subirá. Pero por otro lado, te llevas hasta 7 años de garantía con el escritorio.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan