Llevo un mes con la ‘roomba’ más potente de Xiaomi y ya no puedo vivir sin ella

Desde 2002, cuando Roomba lanzó al mercado su primer modelo de robot aspirador, también en España, estos dispositivos se han hecho un hueco en millones de hogares, convirtiendo una tarea bastante engorrosa en algo tan sencillo como apretar un botón. Aún así, los primeros modelos adolecían de fallos clamorosos: se enganchaban a cables y cortinas, iban chocándose por todas partes y su batería se gastaba a las primeras de cambio. Las cosas han cambiado para bien y el mejor ejemplo de ello es un producto tan depurado como el Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra.

Durante cerca de un mes he estado probando este potente aspirador robótico de Xiaomi, que también friega y es el más caro de su gama (precio oficial de 549,99 euros, ahora está de oferta en Amazon a 398 €). A primera vista puede parecer un tanto exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que la marca china dispone de otros modelos como el Mop S2 por menos de 200 euros, pero tras verlo en acción yo no estaría tan seguro.

Además, se puede comprar acompañado de un accesorio que te hará olvidar lo que antes suponía limpiar la casa: una estación de autovaciado a la que el robot aspirador acude para depositar toda la suciedad acumulada en su depósito. Eso sí, prepara la cartera, porque la Auto Empty Station cuesta otros 199 euros adicionales. Spoiler: los vale.

Mapeado preciso

La labor que un robot aspirador de este tipo tiene en mi casa no es precisamente sencilla. Con perro, gato y niña pequeña de por medio, y viviendo cerca del campo, puedes encontrar casi cualquier cosa en el suelo. Por eso, las pruebas a las que he sometido al Vacuum-Mop 2 Ultra han sido exhaustivas y las ha pasado todas con nota.

Exteriormente, a simple vista este robot aspirador se parece a todas las demás ‘roombas’: circular, con dos ruedas y un cepillo central. Salvo por una ‘pequeña’ diferencia: una protuberancia redonda en la que se esconde el visor láser, la clave de su precisión. Por lo demás, la parte superior, con un acabado negro brillante que se llena de huellas en seguida, dispone de dos botones: el de encendido y apagado y el que sirve para mandar el robot a su estación de carga.

El robot aspirador Xiaomi Vacuum-Mop 2 Ultra I.M. Omicrono

Si has adquirido la Auto Empty Station, lo primero que hay que hacer es cambiar el depósito con el que viene el aspirador por el que incluye la estación. Si no cuentas con este accesorio, sólo hay que instalar la base de carga en una zona despejada de tu casa (las instrucciones recomiendan que haya al menos un metro libre alrededor) y descargar la app Mi Home para empezar a configurar el robot.

Una vez cargada al completo, la primera incursión de la aspiradora por la casa, además de para realizar un primer aspirado, tiene como objetivo mapear todas las habitaciones. Es una tarea que resuelve rápidamente gracias al sistema de navegación láser LDS, que permite un mapeado inteligente.

¿Y en qué consiste exactamente? Es fundamental para que el dispositivo trace las rutas más eficientes, ahorrando tiempo y energía con una precisión asombrosa. Nada de pasar una y otra vez por el mismo sitio o irse a la otra punta de la casa sin acabar de limpiar una zona: este robot es metódico, eficaz y razonablemente silencioso.

En apenas 45 minutos, el Vacuum-Mop 2 Ultra consiguió mapear mi casa y me ofreció un primer mapa a través de la app. Después, en pocos pasos se pueden editar cada una de las habitaciones o espacios del hogar, para poder poner a limpiar cuándo y desde dónde quieras al robot o poner paredes virtuales que no le permitan pasar a determinadas zonas o estancias.

Parte inferior del Xiaomi Vacuum-Mop 2 Ultra I.M. Omicrono

Otra de las ventajas de este sistema es que puedes programar la limpieza de lugares concretos de la casa o guardar varios mapas en la aplicación, por si tu domicilio tiene más de una planta o para utilizarlo en varias casas.

Aspira y friega

Las características técnicas del tope de gama de Xiaomi en robots aspiradores hablan por sí mismas: una potente succión de 4000 Pa*, un sensor ToF 3D para evitar obstáculos y golpes accidentales y una batería de 5200 mAh que permite cubrir con una sola carga espacios de hasta 240 metros.

Eso sí, eso depende de la potencia que elijas entre cuatro modos: silencioso, normal, fuerte y turbo. El modo normal es más que suficiente para una limpieza diaria, pero en alfombras y lugares con muchos pelos o polvo los modos fuerte y turbo ofrecen unos resultados muy destacables.

Con el accesorio de mopa lleno de agua, que se encaja fácilmente en la base del robot, el aspirador dispone de tres opciones de nivel de agua: bajo, mediano y alto. En el fondo poco importa: los resultados dejan bastante que desear, como en la mayoría de modelos que incluyen esta opción. Además, no dispone de sistemas de vibración, fundamentales para despegar la suciedad, así que lo que hace es humedecer la zona y limpiarla de manera muy superficial, elijas la opción que elijas.

La app Mi Home permite editar las habitaciones de tu casa I.M. Omicrono

Por su parte, las bolsas similares a las de las aspiradoras tradicionales que se encajan en el interior de la estación de vaciado admiten polvo y residuos equivalentes a 10 limpiezas del robot, según las indicaciones del fabricante. Yo lo tuve más de 30 días aspirando casi a diario y la bolsa no se llenó completamente, así que tampoco hace falta gastarse mucho dinero en repuestos.

La mayor pega de la Auto Empty Station, además de su precio, es que es bastante grande y no es fácil encontrarle el sitio adecuado en casa que no sea de paso, que no tenga nada alrededor y que disponga de un enchufe cerca. En mi caso acabó en el recibidor, un poco en medio y con demasiada presencia en el día a día, pero en el mejor lugar posible para que el robot acceda fácilmente a todas las habitaciones.

Auto Empty Station de Xiaomi I.M. Omicrono

La potencia de succión de la base es de 16.500 Pa, una barbaridad que oirás desde cualquier punto de la casa, pero por suerte apenas dura un par de segundos. La conjunción entre robot y base es perfecta: siempre la encuentra cuando necesita vaciar el depósito o cuando le ordenas volver y, muy obediente, se dirige y llega hasta ella en pocos segundos.

La única pega de este sistema es que, como el Vacuum-Mop 2 Ultra limpia y se vacía solo, puedes olvidar fácilmente revisar cómo tiene los cepillos de la parte inferior, que se pueden llegar a atascar si hay un exceso de pelos o pelusas. El desmontaje y la limpieza de cada elemento es sencillo y hacerlo con frecuencia es la mejor garantía para que el aparato funcione al máximo de sus posibilidades.

¿Me lo compro?

El robot aspirador Vacuum-Mop 2 Ultra es el modelo más caro de los tres aspiradores que Xiaomi ha traído a España, pero su precio está más que justificado gracias a las prestaciones de alta gama que ofrece. Sí, aspira mucho mejor que friega, pero en cualquier caso consigue mantener limpia la casa, incluso los rincones de más difícil acceso, de manera bastante silenciosa y sin chocarse con ningún animal, persona o cosa.

Lo que debes valorar es si merece la pena dejarse tanto dinero teniendo alternativas como la Robot Vacuum-Mop 2S (199,99 euros), o si es mejor adquirirlo con o sin estación de autovaciado. ¿Mi consejo? Puede parecer el colmo del lujo y el precio algo prohibitivo (549 € del robot más los 199 € de la Auto Empty Station), pero es lo más parecido a que alguien limpie por ti sin que tengas que preocuparte de nada. Y eso... eso no tiene precio.

