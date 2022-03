He probado la nueva 'roomba' de Xiaomi y no necesito nada más: aspira y friega por 199 euros

Los robots aspiradores se han convertido en imprescindibles en el hogar para ganar tiempo limpiando la casa. El avance de la tecnología ha hecho que dejen de ser máquinas que solamente barren para que también frieguen y se limpien solos, incluso hay otros que se rellenan el agua automáticamente. Ahora, Xiaomi quiere asaltar el mercado en España con sus nuevos Robot Vacuum-Mop 2, entre los que destaca su modelo más barato: el 2S.

Durante unos días he estado utilizando en mi casa el Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, que se puede comprar por sólo 199,99 euros. Se trata del modelo más básico de los tres que la compañía ha traído a España, pero aun así desde el primer momento desde que se saca de la caja se aprecia que han buscado mantener la misma filosofía que con sus móviles: ofrecer un producto con una buena relación entre calidad y precio.

Y la compañía lo ha conseguido, ya que cumple perfectamente con 'las tres bes': es bueno, bonito y barato. El Robot Vacuum-Mop 2S no tiene la función de autovaciarse y limpiarse, a diferencia de otro de su ecosistema que utilizo normalmente en mi casa y que es algo que echas en falta una vez lo pruebas. Aun así, el nuevo modelo del fabricante brilla por su capacidad para aspirar y fregar con un gran resultado. De hecho, en mi caso no necesito más para tener la casa limpia.

Control por app

Decir que un robot aspirador es bonito puede que para algunos no tenga mucho sentido, pero en sus inicios estas máquinas no tenían un aspecto que entrase bien por los ojos; eran más bien unos armatostes. En este caso, Xiaomi ha apostado por el color blanco para el Robot Vacuum-Mop 2S y una estética sencilla con un acabado mate que consigue que sea agradable de ver, ya sea en su base de carga o dando vueltas por la casa.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S. Nacho Castañón Omicrono

El montaje del robot es bastante sencillo, ya que simplemente basta con sacarlo de la caja, en la que está bien empaquetado, añadir el cable de la corriente a la base y conectarla a la red eléctrica. El Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S cuenta en su zona superior con dos botones: uno de ellos sirve para activarlo o apagarlo y el otro para mandarlo de vuelta a la estación de carga. Justo tras ellos está la tapa que oculta el depósito del polvo, que se quita y pone fácilmente, tiene buen tamaño e incluye un tanque de agua 2 en 1 capaz de albergar hasta 200 mililitros.

Como más partido se le saca a esta máquina es con la aplicación para dispositivos móviles Xiaomi Home o Mi Home. Con ella se accede a todas sus funciones y se puede desde cambiar entre los diferentes modos de limpieza -aspirador, mopa y ambas- hasta comprobar el estado de la máquina y la vida útil de sus componentes, como el filtro, la mopa o los cepillos. También se puede programar, usar la app como mando a distancia para controlar el robot y acceder a los diferentes ajustes.

Así es su depósito de polvo y agua. Nacho Castañón Omicrono

La app también sirve para ponerlo en marcha cuando no se está en casa, lo que resulta bastante útil si se quiere llegar y tener el suelo limpio. La voz del robot viene por defecto en inglés, pero se puede poner fácilmente en español desde la aplicación. Eso sí, independientemente del idioma, es recomendable bajar el volumen de la máquina, ya que suena bastante alto y con potencia. De hecho, en mi caso he estado con el volumen al 20%, que es lo mínimo posible, y aun así me ha resultado elevado y un poco molesto; aunque siempre existe la opción de silenciarlo.

Aspira y friega

Antes de comenzar a aspirar, el robot se desplaza por toda la casa para crear un mapa gracias a la tecnología de sensor de distancia láser (LDS) y al algoritmo SLAM (Localización y mapeo simultáneos), con un resultado bastante fiel a la realidad. Con la app se puede hacer que el Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S limpie como uno quiera, como establecer unas zonas por las que pase y hasta restringir aquellas en las que no se quiere que aspire o friegue. También se puede ver su ubicación en tiempo real.

El Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S aspirando por una habitación. Nacho Castañón Omicrono

Una vez hecho el mapeado, gracias al chip de cuatro núcleos RK3308 el robot aspirador también puede planificar rutas para que su tarea sea más eficiente y lograr un posicionamiento preciso. De hecho, de todos los que he probado es de los que mejor ha detectado la base de carga y el que más directo ha ido hacia ella cuando se lo he ordenado. También es capaz de esquivar cualquier objeto, subir por alfombras y superar obstáculos de hasta 18 milímetros gracias a sus sensores multidireccionales de precisión.

El modelo de Xiaomi dispone un motor sin escobillas y cuatro modos de aspirado: silencioso, normal, fuerte y turbo, y con éste último alcanza una potencia de succión de hasta 2.200 Pa. Estas modalidades están pensadas para distintas situaciones, por ejemplo, el primero de ellos es ideal si se quiere poner el robot en marcha por la noche sin molestar a nadie, ya que no hace apenas ruido, y el último es perfecto para barrer suelos con más suciedad.

La mopa y cepillos del Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S. Nacho Castañón Omicrono

Durante las pruebas, el Robot Vacuum-Mop 2S ha sido capaz de acabar con diferentes tipos de suciedad, como pelo, polvo o hasta las migas que caen al suelo; incluso con las que estaban alrededor de bordes y esquinas. Es una máquina bastante ágil, limpia a fondo y cuenta con la capacidad de fregar, incluyendo tres ajustes de nivel de agua: bajo, mediano y alto. El aspirador dispensa el agua en la almohadilla de microfibra de la mopa según sea necesario, por lo que siempre tiene la humedad adecuada.

Aunque el modelo del ecosistema de Xiaomi que probé dejaba un mejor resultado, lo cierto es que el fregado del Robot Vacuum-Mop 2S es bastante notable, ya que realiza esta acción de izquierda a derecha varias veces para eliminar las manchas más complicadas y no deja el suelo ni húmedo ni seco. La mopa, por su parte, se coloca en la zona inferior del aspirador de forma cómoda, ya que basta con apretar unos pequeños botones que tiene incorporado.

El Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S en su base de carga. Nacho Castañón Omicrono

El Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S también tiene una batería de 2.600 mAh de capacidad que permite realizar una limpieza de superficies de hasta 100 metros cuadrados con una sola carga, que dura 90 minutos. En mi caso, ha aguantado perfectamente la ruta completa sin tener que volver a la base; aunque si se tiene una casa grande necesitará varias tandas. Por otro lado, es compatible con los asistentes de voz de Google y Alexa de Amazon para ponerla en marcha con un comando de voz, aunque en mi caso prefiero usar la app.

¿Me lo compro?

El Robot Vacuum-Mop 2S (199,99 euros) es el modelo más económico de los tres aspiradores que Xiaomi ha traído a España, por lo que tiene algunas especificaciones inferiores. Pero que sea más barato no quiere decir que no ofrezca un buen rendimiento; al contrario, limpia y friega con grandes resultados, dejando el suelo bastante limpio.

Destaca principalmente por su potencia de succión, por ser silencioso mientras trabaja y por ofrecer un depósito de polvo de buen tamaño. Teniendo todo esto en cuenta, junto con su precio, es una de las mejores opciones que se pueden encontrar en el mercado para olvidarse de usar la escoba y la fregona durante un tiempo sin gastarse mucho dinero.

