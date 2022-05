He probado los Barracuda Pro, los auriculares premium de Razer para videojuegos y música

El mercado de dispositivos de audio está increíblemente completo actualmente, pero también segmentado. Firmas como Sony están dedicando sus esfuerzos a alternativas pensadas para el audio de alta calidad, y otras se centran en otros segmentos, como el gaming. Hay otras, sin embargo, que buscan ofrecer una opción que baile entre estos dos mundos. Es lo que está intentando la firma de hardware Razer con sus nuevos Razer Barracuda Pro, los auriculares tope de línea de la compañía para derrotar a Sony.

Unos auriculares que me generaron bastante intriga, porque yo soy el usuario perfecto para estos. Y es que un servidor tiene espacios bien separados, con unos auriculares específicos para trabajar y otros pensados única y exclusivamente para jugar. Y no deja de ser todo un incordio el tener que estar cambiando entre ellos a la hora de cambiar de setup. Los Razer Barracuda Pro pretenden ser los únicos auriculares que realmente necesites.

Y no es algo baladí, ya que mientras que las alternativas para el gaming pecan de una falta de calidad de sonido, las centradas en el audio de alta calidad carecen de ventajas referentes al mundo de los videojuegos. Y aunque es cierto que lo consiguen, adolecen de un par de problemas que no son en absoluto menores. Algo a tener en cuenta con unos auriculares que cuestan 289 euros en España.

Un diseño exquisito

No vas a ver tus auriculares mientras los usas, pero el resto de personas sí. Nadie en su sano juicio llevaría unos auriculares puramente gaming para salir a la calle si no quiere que cientos de miradas se posen sobre ellos. Por otra parte, unos auriculares simplones no son del agrado de los gamers más acérrimos. Razer ha conseguido un equilibrio perfecto con estos Barracuda Pro.

No es un misterio que el diseño de estos auriculares es reminiscente de los auriculares tope de línea de Sony. Si bien se diferencian lo suficiente como para que su estética tenga sabor propio, cualquiera que haya usado los auriculares de la serie 1000XM de la compañía japonesa sabrá ver los parecidos. Y eso, a nuestro parecer, son buenas noticias.

Razer Barracuda Pro Manuel Fernández

Y es que este es un producto minimalista. El diseño es elegante, con una construcción soberbia y que da justo lo que necesita el usuario. Tan solo hay 4 botones de control; la rueda de volumen, un botón de encendido y apagado, otro para silenciar los micrófonos y un botón SmartSwitch, que permite cambiar entre los modos de cancelación de ruido, salir o entrar del modo juego o cambiar entre fuentes de audio, ya sea cambiar al dongle USB-C o a una fuente de audio Bluetooth. Incluso los micrófonos para la cancelación de ruido y las llamadas están bien disimulados en el cuerpo.

Se sienten tremendamente bien construidos, increíbles en mano y son absolutamente cómodos. Los auriculares en sí son relativamente articulables y bastante grandes, pero sin abultar en la cabeza. Si quieres ponértelos al cuello, simplemente tienes que dejar los auriculares con las almohadillas boca abajo, pegadas al pecho. Y si quieres llevarlos todo el día puestos, puedes, ya que no te molestarán en ningún momento.

Razer Barracuda Pro Manuel Fernández

El acolchamiento de los auriculares no pega demasiado calor y la banda de la cabeza no molesta en la parte superior, ya que está hecha en un material espumoso con poca resistencia. Son relativamente elásticos y se amoldan perfectamente a la cabeza de cada usuario, y los auriculares así como su acolchamiento no descansan sobre la oreja, dándole mucho espacio. Además, su peso de 340 gramos hace que sean relativamente ligeros.

En definitiva, he podido llevar estos auriculares durante un buen recorrido de horas sin sufrir ninguna molestia. Los Barracuda Pro pueden presumir perfectamente de una comodidad sin matices. No obstante, este diseño solo tiene un problema: no es plegable.

Los Razer Barracuda Pro son unos auriculares tope de línea dentro de la familia Barracuda de la compañía. Por ello, estos dispositivos traen un estuche de viaje, que incluye no solo los cables pertinentes para conectar y cargar los Barracuda Pro sino un dongle USB-C para conectarlos vía conectividad 2,4 GHz. El problema en sí es que este estuche puede ser un engorro para algunos usuarios, ya que los Barracuda Pro no se pueden plegar.

Razer Barracuda Pro Manuel Fernández

Estos Barracuda Pro no solo están pensados para jugar, sino para llevártelos de viaje o usarlos con tu smartphone y similares, por lo que vas a necesitar el estuche. De base, al no poder plegar los Barracuda, vas a tener que ponerlos dentro del estuche completamente abiertos, con los auriculares hacia abajo y encajados en el molde. Esto, además, te obliga a cerrar la banda de la parte superior para que entre. Hubiéramos preferido no solo que los Barracuda Pro fueran plegables, sino un planteamiento más intuitivo de cara al usuario para sus accesorios.

Excelentes en prácticamente todo

De la familia Barracuda, este dispositivo es el más tope de gama. Así lo muestran sus características, ya que disponen de una respuesta de frecuencia de entre 20 Hz y 20 KHz, con una impedancia de 32 ohmios y una sensibilidad de 96 dBSPL. Lo potencian unos drivers de biocelulosa de 50 milímetros, con un diseño patentado TriForce que aumenta la precisión de las frecuencias y un diafragma de biocelulosa ultrafino.

Razer Barracuda Pro Manuel Fernández

Respecto a tecnologías, los Razer Barracuda Pro hacen uso de la tecnología THX AAA, que sobre el papel controla aspectos como la distorsión, intermodulación o reducción de armónicos en el audio, así como conseguir entre otras cosas una baja impediancia de la salida del audio para evitar que el driver en sí distorsione el audio. En definitiva, promete un audio sin ningún tipo de distorsión, claro, preciso y permitiendo una mayor eficiencia para reducir el consumo de batería.

Le acompaña no solo una aplicación dedicada, Razer Audio App, sino unos micrófonos de conformación de haces omnidireccionales de cancelación de ruido con cancelación de ruido activa ANC e híbrida. Por otra parte, estos auriculares admiten conectividad mediante un dongle USB-C con conectividad inalámbrica a 2,4 GHz o Bluetooth 5.2, y admiten códecs Bluetooth AAC y THX Spatial Audio en Windows. Por cierto, dispone de un modo gaming para conseguir una latencia mínima mientras se juega a videojuegos.

Razer Barracuda Pro Manuel Fernández

En cuanto a rendimiento, estos Barracuda Pro son una absoluta delicia. Disponen de una grandísima calidad de audio, que hace que escuchar música durante largos períodos de tiempo sea todo un disfrute. Las frecuencias altas y medias están perfectamente equilibradas y niveladas, y las bajas ni dominan el audio ni se pierden por debajo de las otras. En cuanto a equilibrio de sonido, el trabajo de estos Barracuda Pro es excelente.

Incluso en la reproducción de contenido de alta calidad, los Barracuda Pro consiguen sobresalir. La tecnología THX AAA consigue lo que promete; no se perciben ni artefactos ni elementos extraños en el audio como distorsiones o vibraciones. Se consiguen captar matices en el sonido incluso imperceptibles para algunos usuarios, e incluso en volúmenes altos, las frecuencias siguen estando bien gestionadas.

Razer Barracuda Pro Manuel Fernández

Lo mismo ocurre tanto en sesiones de juego como en llamadas. Las voces se escuchan altas, claras y cercanas. Debido a que cambiar entre dispositivos es muy sencillo gracias al botón dedicado de Razer, la experiencia de poder jugar con ellos a la par que escuchas música en alta calidad sin duda es algo a resaltar en estos Barracuda Pro.

La cancelación de ruido tanto activa como híbrida son de alta calidad, y aunque en su modo más extremo modifica parcialmente el sonido, no se pierde en cuanto a calidad de audio. Si bien estos Barracuda Pro aún quedan por debajo de otras alternativas como los Sony WH-1000XM, servirá para aislar la gran mayoría de sonidos importantes, como el retumbar de los motores de un avión o el barullo del tráfico de la ciudad. Eso sí, tienen un gran aislamiento del ruido de forma pasiva, que te ayudará a reducir todavía más los sonidos del ambiente.

Razer Barracuda Pro Manuel Fernández

Mención especial tanto a la autonomía como a la capacidad de personalización de los Barracuda Pro. Efectivamente, conseguiremos esas 40 horas de batería que Razer promete, incluso con altos volúmenes de audio, haciendo que nos olvidemos de la necesidad de tener que pasar por el cargador. Además, la aplicación de Razer Audio para estos Barracuda Pro permite una gran personalización, con botones para cambiar la ecualización, la cancelación de ruido o activar el modo juego.

¿Me los compro?

No son en absoluto unos auriculares económicos, ya que estos Barracuda Pro se acercan peligrosamente a la barrera de los 300 euros. No obstante, se mueven en un rango de precio similar a las alternativas de Sony, que suelen rondar entre los 200 y 250 euros. Si buscas unos auriculares que puedas usar tanto de viaje como en tu setup gaming, la respuesta a si debes comprártelos es un rotundo sí.

Razer Barracuda Pro Manuel Fernández

Y es que en el uso se notan los detalles que hacen que este precio sea el que es. Una calidad de audio excelente, una construcción y un diseño buenísimos, y un buen surtido de tecnologías como cancelación de ruido o mejoras de audio de todo tipo. Si esta etiqueta de precio no te supone un problema, entonces deberías hacerte con ellos sin dudarlo.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan