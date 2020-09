Probamos los Sony WH-1000XM4: los auriculares con la cancelación perfecta

Lo primero que sientes cuando te colocas los Sony WH-1000XM4 sobre las orejas es el silencio. El mundo que te rodea se vuelve mudo. Una capacidad que parece magia pero que viene a demostrar que la compañía nipona va por delante del mercado en lo que a tecnología de cancelación de ruido se refiere y puede presumir de ella con sus últimos auriculares lanzados en España.

Y es que los Sony WH-1000XM4 (380€) cuentan con una capacidad de silenciar el exterior de forma magistral y nos permite centrarnos exclusivamente en la música. Nada más. Una calidad de sonido que también ha sido mejorada. No sólo porque ahora tenga mayor precisión y detalle, sino porque ahora contamos además con experiencia inmersiva de audio 360.

Estas dos características hacen que no queramos quitarnos los WH-1000XM4 en todo el día, y Sony lo sabe. Es por ello que a estos auriculares se les han sumado una serie de mejoras con respecto a la versión anterior para que sean más cómodos, estén más integrados con el entorno y el día a día del usuario. Ahora son más útiles y prácticos.

Mejorando lo excelente

El reto principal al que se enfrenta Sony con sus nuevos auriculares es superarse a sí misma. El modelo anterior, los WH-1000XM3, se han convertido durante el último año -y por méritos propios- en la referencia del mercado para todo aquel que busca calidad de sonido, cancelación de ruido y comodidad de altas prestaciones.

Sony WH-1000XM4 Chema Flores Omicrono

Es por ello que la compañía nipona ha cimentado su nuevo modelo en las fortalezas del anterior. Tanto es así, que si vemos las dos generaciones juntas costará diferenciarlas, pues su diseño es calcado. A simple vista sólo notaremos entres tres detalles una leve diferencia: variación de la tonalidad del logo de Sony, el disimulo del símbolo del NFC en un lateral y que en el interior de uno de los auriculares ahora encontramos un sensor de proximidad.

Sin embargo, los mayores cambios no se ven. Se sienten. Los notaremos diferentes cuando los colocamos sobre las orejas, y es que los XM4 son ligeramente más cómodos. Las almohadillas de espuma de uretano ahora son más esponjosas, ocultan la costura interior y hace que se ajusten mejor a la oreja. No es una revolución, pero se nota que Sony está yendo a los detalles para tener los auriculares perfectos.

Tan importante como la perfección en la construcción, es en la calidad de audio. A los controladores de 40 mm con diafragmas de polímero de cristal líquido y al sistema con inteligencia artificial que hace que la restauración de los archivos digitales sea ahora mejor, cabe sumarle el sonido envolvente.

Sensor de proximidad y costuras Chema Flores Omicrono

Con 360 Reality Audio el usuario será capaz de reconocer mejor cada uno de los instrumentos y voces que componen cada pista de audio. De este modo, se pueden escuchar las piezas tal y como fueron compuestas los artistas. La sensación es realmente que estamos en el centro de la música y sabemos de dónde procede cada nota. El punto negativo aquí es que aún no es una tecnología adaptada masivamente por los servicios de música con lo que si no tenemos Deezer, Tidal o Nugs no podremos disfrutarlo.

Puestos todo el día

Es más evidente la evolución a nivel de software, hace que los WH-1000XM4 sean más inteligentes y se adapten mejor a nuestro día a día. Ahora pausará la música si nos quitamos los auriculares; tendremos un sistema de control de sonido que se ajusta automáticamente al ambiente en el que nos encontremos; nos dejará escuchar el exterior si empezamos a hablar y podremos emparejarlo con dos dispositivos a la vez.

El sensor de proximidad y dos acelerómetros detectan cuando nos quitamos los auriculares y cuando volvemos a ponérnoslos, lo que hace que la música se pause o se reanude en consecuencia. Un avance que hace pensar por qué no ha estado ahí siempre ya que hace que la experiencia sea continua y permita retomar a la concentración en lo que estábamos haciendo con ellos.

Sony WH-1000XM4 Chema Flores Omicrono

Sin embargo, los WH-1000XM4 están pensados para llevarlos todo el día puestos. No porque su autonomía supere las 30 horas o tenga carga rápida, sino porque ahora incorporan la vinculación a dos dispositivos y la función speak to chat.

La primera trae la conectividad multipunto, lo que permite vincular los XM4 a dos dispositivos bluetooth a la vez y sin problemas, una de las mejores funciones si los queremos para teletrabajar. Podremos tenerlos en nuestro portátil y en nuestro móvil al mismo tiempo. Da igual que hagamos un Zoom o nos llamen por teléfono, los auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo correcto.

Por otro lado, speak to chat permite interrumpir la cancelación de ruido de forma momentánea para mantener conversaciones con alguien cercano cuando detecta nuestra voz. Así pues, dejamos de estar aislados en el momento que hablemos con un compañero de trabajo, cuando subamos a un taxi o pidamos un café. Cuando termine la conversación, a los pocos segundos todo volverá a sonar como antes.

Aunque se haya incorporado esta nueva función, mantienen el Quick Attention presente en los XM3 que permiten colocar la mano sobre el auricular derecho y así escuchar un aviso o decir algo breve, disminuyendo el volumen al instante y dejando que entre el sonido ambiente. También se mantiene en el auricular contrario el control de la reproducción de la música a través de gestos como si de un trackpad se tratase.

Sony WH-1000XM4 Chema Flores Omicrono

Asimismo, otra de las grandes novedades de los WH-1000XM4 es que sabe dónde estamos y se adapta en consecuencia. Con el tiempo, y gracias a la aplicación del móvil, los auriculares van aprendiendo a reconocer las localizaciones que más visitamos identificando si estamos en el trabajo, en casa, en el gimnasio o en el transporte público para así adaptar el sonido.

Así por ejemplo, si vamos andando por la calle podremos escuchar lo que nos rodea aunque se priorice la música; mientras que si detecta que estamos en una estación nos permita escuchar los anuncios de megafonía pero no todo el barullo de alrededor; mientras que si vamos dentro del vagón de metro, escucharemos sólo música. Estas opciones son automáticas, pero también configurables, y es que desde de la aplicación tendremos un control total de las capacidades de los XM4.

¿Me los compro?

Con los WH-1000XM4 Sony vuelve a colocarse a la vanguardia del mercado y siendo la auténtica referencia para quien busca auriculares de diadema con buena cancelación de ruido. Es complicado encontrar una alternativa mejor a nivel de audio y tecnología, la compañía japonesa va por delante del resto del sector.

Sony WH-1000XM4 Chema Flores Omicrono

Tanto es así, que una de las grandes alternativas es el modelo que le precede, los WH-1000XM3, que siguen teniendo una espectacular cancelación de ruido y calidad de sonido. Perderemos las nuevas funciones como speak to chat, la duplicidad de conexión de dispositivos o el sensor que interrumpe la reproducción cuando nos los quitamos, funciones que sacrificaremos a cambio de un ahorro importante.

Los Sony WH-1000XM4 que acaban de salir en España cuestan 380€, mientras que los XM3 se pueden encontrar a 240€. De este modo sucede lo mismo que pasa con Apple y el iPhonee 11 y 11 Pro: si queremos una experiencia completa será mejor buscar la excelencia con el nuevo modelo, mientras que si lo que buscamos es una experiencia de alta calidad renunciando a los últimos avances los XM3 serán suficientes.

En cualquier caso, Sony ha demostrado con los WH-1000XM4 que es quien marca el ritmo de la industria con un producto redondo, de alta calidad y en la que la que el adjetivo premium, a veces, se queda corto.