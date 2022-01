He estado un mes con un televisor de 50 pulgadas y me he dado cuenta de que el tamaño sí importa

Durante los últimos meses han pasado por mi casa una gran variedad de televisores, y hasta un mini proyector portátil chino que resulta un buen sustituto para la 'caja tonta'. Si hay algo por lo que se han caracterizado los modelos de TV que he podido probar es por su tamaño, que han ido desde las 55 hasta las 65 pulgadas; incluso en 2020 tuve una de 75 pulgadas en el salón. Lo cierto es que en España gustan cada vez más los televisores grandes, y si algo he aprendido durante este tiempo es que el tamaño sí importa.

Una vez pruebas un televisor más grande que el tuyo ya no quieres otra cosa, ya que parece que tu TV ha encogido y hasta cuesta volver a acostumbrarse a verla, algo que a mí me ha pasado. En el salón tengo un modelo de 49 pulgadas, que ya se me ha quedado algo viejo y pequeño, y más teniendo en cuenta que la pared de mi casa es bastante amplia y cuento con el espacio suficiente para un modelo más grande. Aun así, nunca pensé que lo quitaría para colocar un televisor de apenas una pulgada más: el JX800 de Panasonic.

Bien es cierto que la idea original era la de tener en casa un modelo de 65 pulgadas, pero la falta de stock quiso que me tocara estar varias semanas con la versión de 50 pulgadas del televisor de Panasonic, que cuesta 455,33 euros. Aunque en un primer momento me hizo algo de gracia tener que cambiar el mío por uno casi igual de tamaño, lo cierto es que esta TV ofrece una buena calidad de imagen, pero no consiguió quitarme de la cabeza la falta de más pulgadas.

Un diseño elegante

Por lo general, cuando uno pasa mucho tiempo delante de la pantalla termina apostando por un televisor grande; aunque bien es cierto que no todas las viviendas cuentan con el espacio suficiente o la distancia mínima recomendable para ver bien la tele. Sin embargo, uno de los principales problemas de los modelos de gran tamaño es su montaje, siendo necesario la ayuda de otra persona. Una situación que no he echado en falta con el televisor de Panasonic, ya que fue un proceso cómodo y sencillo.

Televisor JX800 Panasonic. Nacho Castañón Omicrono

Una de las características que más me han llamado la atención de este televisor son sus patas de soporte, ya que eran posiblemente -de los modelos que he probado- las que mejor y más fácil se instalan: el televisor ofrece un pequeño hueco por el que se introduce una parte de las patas para luego atornillarlas. Incluso me chocó que fuera más ligera que mi modelo de 49 pulgadas.

También me sorprendió que este televisor incluyera unos buenos acabados y prestaciones; y lo cierto es que, a pesar de no tener el tamaño que me hubiera gustado, debido a su diseño elegante, con un grosor fino y unos marcos reducidos, esta TV de 50 pulgadas quedaba bien en el mueble del salón de casa.

El mando del televisor JX800 Panasonic. Nacho Castañón Omicrono

Una de las cosas a las que me costó acostumbrarme fue al mando, que me pareció excesivamente grande, y eso que mis manos no son pequeñas. Quizá esto venga propiciado por el motivo de que el mando a distancia que uso habitualmente es bastante más compacto, pero aun así en este caso hay muchos botones que apenas se usan. En cuanto a accesos directos, tiene tan sólo botones dedicados a Netflix, Amazon Prime Video y Rakuten.

El televisor de gama media de Panasonic ofrece una variedad de conexiones, con hasta tres entradas HDMI que aproveché para conectar todas mis consolas (aunque no tiene HDMI 2.1 ni 120 Hz) y el Amazon Fire TV Stick; además de dos puertos USB, una entrada de vídeo analógica, la antena, una salida para conectar auriculares y el puerto para el cable Ethernet; además de señal WiFi y Bluetooth.

Un color preciso

El televisor de Panasonic cuenta con un panel LED con resolución 4K que en líneas generales ofrece una buena calidad de imagen, llenas de color y detalles. Una pantalla que dispone de HDR Bright Panel Plus, una tecnología que produce imágenes coloridas y nítidas, y un buen contraste, incluso en habitaciones en las que entra mucha luz natural.

También es compatible con Dolby Vision y HDR10+ adaptativo, el brillo se optimiza escena a escena y dispone de una variedad de opciones de visionado: desde el modo cine hasta el modo juego para sacar el máximo partido a las consolas. El motor de este televisor es el procesador HCX, que destaca por ofrecer unos altos niveles de contraste y claridad, y un color preciso.

Android TV en el televisor de Panasonic. Nacho Castañón Omicrono

A nivel visual este televisor ofrece un buen rendimiento y experiencia, que se podrían redondear con unas pocas pulgadas más. Donde sí destaca el modelo de Panasonic es en el sonido, que cuenta con potencia y resulta envolvente y se adapta a la imagen. En total incluye dos altavoces de 10 W cada uno, y si se quiere una mejor inmersión y mejorar los tonos graves siempre se puede utilizar una barra de sonido.

Este televisor trae de fábrica Android TV, que es uno de los sistemas operativos más completos y cómodos de utilizar, y que permite instalar todas las principales aplicaciones, como Disney+ o HBO Max. También incluye compatibilidad con el asistente de Google y Alexa de Amazon para un control por voz y Chromecast para enviar contenido del móvil al televisor.

¿Me lo compro?

Más allá de su tamaño, que eso depende del gusto de cada uno, el televisor de Panasonic cuenta con una serie de características interesantes, desde su compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+ adaptativo hasta su alta calidad de imagen o su sonido. Todas ellas hacen que se obtenga una gran experiencia a la hora de ver una película o de jugar, que hubiese sido más redonda con una pantalla con algunas pulgadas más.



Su principal 'pero' está en su precio, ya que en el mercado se pueden encontrar modelos de su competencia más directa a un coste inferior; aunque algunos cuentan con peores prestaciones y especificaciones. Aun así, si se encuentra rebajada o en oferta, es un televisor a tener en cuenta, incluso en 50 pulgadas.

