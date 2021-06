11 de 23

Un armario que se encargue de limpiar, secar la ropa y darle un pequeño planchado. Esa es la genial idea de LG con el Vapor Cleaner Styler, un genial dispositivo que ha llegado a España para hacer la suerte de tintorería en casa. No sólo es un concepto nuevo, sino bastante premium, ya que llega al mercado por un precio que ronda los 1.500 euros con un diseño elegante y refinado, pensado para llenar una estancia y que sea el complemento perfecto a nuestro vestidor.

Y es que este armario no hará que tires tu lavadora o secadora a la basura, ni muchísimo menos. Tampoco lo pretende. Busca ser un complemento a la limpieza de nuestra ropa, centrándose en su cuidado. No es hasta que lo pruebas que no sientes que lo necesitas, siempre siendo consciente de sus limitaciones.

