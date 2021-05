El chollo de Aldi, a prueba: nuevos auriculares inalámbricos a 9,99 euros

Si hay un dispositivo que ha ganado popularidad en España son los auriculares inalámbricos. Desde que Apple los popularizase con los AirPods las alternativas a éstos se han ido sucediendo. Compañías como Huawei o Realme han lanzado sus propios auriculares baratos, sin embargo, también lo han hecho supermercados como Aldi o Lidl.



Ahora, Aldi tiene todo listo para volver a agitar el mercado de los auriculares inalámbricos con una de esas ofertas increíbles que van a durar segundos en las estanterías debido a la relación entre calidad y precio.

A partir del próximo 2 de junio, en todos los supermercados Aldi, vuelven unos auriculares True Wireless Stereo a un precio rompedor de 9,99 euros. Pero, ¿qué tal son? ¿merecen la pena? En OMICRONO los hemos probado durante las últimas semanas para decirte si realmente tienes que estar atento a este chollo de Aldi.

Precio rompedor

El principal reclamo de estos auriculares es su precio: 9,99 euros. Es muy difícil encontrar algo más barato en el mercado para la calidad que ofrecen. El principal sacrificio que efectúa Aldi con estos auriculares está en la terminación: el plástico del estuche que los guarda no es el mejor del mercado pero suficiente por precio que cuestan.

Auriculares de Aldi Chema Flores Omicrono

El estuche cuenta con unas dimensiones cercanas al de los AirPods Pro y su diseño es similar. Contamos con un led azul en la parte frontal que se enciende cuando los auriculares están cargándose, la toma de carga en la parte inferior (con conexión USB-C), así como un sistema magnético tanto para cerrar el estuche como para cargar los auriculares.

El diseño de los propios auriculares también recuerda al de los AirPods Pro. Tenemos un diseño ovalado acabados en una almohadilla que nos aísla del exterior y nos permite centrarnos en la música. A diferencia del modelo de Apple, la patilla no es cilíndrica sino más rectangular, donde reside la principal diferencia estética entre ambos a primera vista. Aquí también se puede apreciar un LED que indicará el estado de los mismos para saber si están en proceso de emparejamiento.

Auriculares de Aldi Chema Flores Omicrono

La almohadilla no es la de mejor calidad del mercado pero se entiende por el precio que cuestan. Por menos de 10 euros son cómodos y podremos pasar horas con ellos.

¿Qué tal suenan?

Si hay algo realmente importante de unos auriculares es lo obvio: ¿qué tal suenan? Pues suenan realmente bien para el precio que tienen. Con ellos puestos no pensarías que valen 10 euros, son realmente un chollo a aprovechar si lo que buscamos son unos auriculares correctos al menor precio posible.

Auriculares de Aldi Chema Flores Omicrono

Otro detalle importante de estos auriculares de Aldi es que no se escuchan enlatados. No tenemos la sensación de estar en un cuarto de baño oyendo música, como sí sucede con alternativas baratas. Tampoco llegan a saturar si los ponemos a no ser que lo pongamos a máximo volumen, cosa que no me ha hecho falta caminando por ciudad porque dan bastante desempeño.

Más allá de cómo suenan cabe destacar que los auriculares de Aldi cuentan además con micrófonos en cada uno de ellos pensando en llamadas, así como funciones inteligentes en base a toques.

Si pulsamos una vez sobre ellos empezará a sonar o pararemos la música; si tocamos dos veces sobre la patilla lanzaremos a Siri o a Google Assistant -lo que tengamos configurado en nuestro teléfono; y si tocamos tres veces la patilla llamaremos a la última persona que tengamos en nuestro registro de llamadas, ideal si queremos devolver una llamada.

En el caso de que nos llamen por teléfono, con un toque descolgaremos, y si dejamos pulsado colgaremos y declinaremos la llamada. Por último, si lo que queremos es apagarlos sin meterlos en la caja, bastará con dejar pulsado unos segundos sobre la patilla y el auricular se desconectará. En cualquier caso, una vez que los introduzcamos en el estuche también se apagarán.

Auriculares de Aldi Chema Flores Omicrono

Cabe destacar que el emparejamiento entre ellos es realmente sencillo y muy intuitivo. Cada vez que lo saquemos del estuche el teléfono al que lo tengamos conectados lo reconocerá y se vincularán ambos automáticamente a través de bluetooth 5.0 y siempre que estén en un rango de 10 metros de alcance.

Con respecto a la batería, tenemos un tiempo de uso de entre 3 y 4 horas a volúmenes medios y un tiempo de carga de 40 minutos para los auriculares y unos 60 minutos para el estuche.

¿Me los compro?

Auriculares de Aldi Chema Flores Omicrono

Si priorizas el precio por encima de todo, los nuevos auriculares de Aldi son una de las mejores opciones del mercado que vas a encontrar. Es difícil encontrar algo mejor por más de 10 euros. A partir del 2 de junio, si das con ellos en uno de sus supermercados de España, no lo pienses. Cómpralos.

Es cierto que por algo más de dinero, entre 30 y 50 euros tanto Huawei como Realme ofrecen alternativas con mejores características tanto a nivel de calidad de sonido como de materiales de fabricación. Sin embargo, si nuestro presupuesto es ajustado la opción de Aldi se antoja como la ideal para maximizar la inversión y tener unos auriculares correctos.

