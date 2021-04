Aldi tiene nuevas tiras LED de colores con un precio rompedor

Por mucho que a algunos no les guste reconocerlo, a todos nos gustan las luces RGB. Sí, lo ideal es no dejar tu escritorio como si fuera una discoteca a las 4 de la mañana, pero siempre viene bien poner un poco de luz LED en tu espacio, ya sea de trabajo o de esparcimiento. Aldi lo pone más fácil con unas tiras LED baratísimas.

Hemos de recordar que esta clase de accesorios, si bien se han abaratado mucho en los últimos años, han sido algo caros desde su comercialización. No es para menos, ya que en esencia lo único que hacen es dar luz a una estancia Con marcas de primer nivel, el tema del coste es más notorio que nunca.

Las tiras LED de Aldi cuestan 14,99 euros y aunque no estamos ante un producto especialmente top, sí sabrá satisfacer la necesidad de incluir luces en cualquier tipo de superficie a un precio asequible. Aunque no estarán disponibles hasta el sábado 17 de abril.

Las tiras LED de Aldi

Tira LED de Aldi. Aldi Omicrono

Lo cierto es que no estamos ante unas tiras LED de alto calibre, por lo que no podemos esperar la calidad de iluminación que nos daría, por ejemplo, una tira de Philips o Xiaomi. Aunque siendo justos, estas son bastante más caras y por el precio del que estamos hablando, normalmente, no nos incluye tantas cosas.

De hecho, por este precio en una buena parte de las ocasiones nos trae la tira LED y un mando para controlar algunos aspectos del dispositivo pero sacrificando calidad de iluminación o el propio RGB. En este caso nos encontramos con una longitud de 5 metros, unos 180 LEDs y segmentos de 10 centímetros para que podamos cortarlas.

Ejemplo de la tira LED puesta. Aldi Omicrono

El mando a distancia nos permitirá escoger entre 4 programas distintos para personalizar la iluminación y la luz que recibiremos oscilará entre 15 colores. El brillo es regulable en niveles y podremos subirlo y bajarlo sin ningún tipo de problema. Algunos de los modos que incluye ya los hemos visto en muchas ocasiones, como el que simula un efecto de 'respiración' en la luz.

Como en el caso de otros productos, estas tiras LED se han puesto a la venta en la página web de Aldi a modo de oferta, aunque no estarán disponibles para su compra hasta el sábado 17 de abril. Podremos comprar este pack de 5 metros por 14,99 euros.

