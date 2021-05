El armario de LG que limpia y plancha tu ropa: no sabes que lo necesitas hasta que lo pruebas

Aunque LG haya cerrado su división móvil el pasado mes, sigue mostrando músculo en otros aspectos donde es referencia en el mercado en España desde hace años. Más allá de televisores, otra de las grandes referencias de LG son los electrodomésticos, una división del mercado en la que la marca ha destacado por la innovación y su último producto es la gran muestra de ello.

El LG Vapor Cleaner Styler, por fuera puede parecer una nevera venida del futuro, sin embargo, es el sueño que muchos hemos deseado: un armario que hace las veces de tintorería en casa. Pudiendo así por ejemplo, usar una camisa, devolverla al armario y que esté limpia y planchada al día siguiente.

Sí, como lees. Estamos ante un dispositivo que sorprende cuando lo ves pues no parece un armario por sus terminaciones y pantalla exterior. Pero aún con eso, tiene la capacidad de cuidar nuestra ropa higienizándola, secándola, refrescándola e incluso planchándola.

Tras probarlo durante 15 días, la conclusión es sencilla: el LG Vapor Cleaner Styler es el tipo de aparatos que no sabes que necesitas hasta que lo pruebas, convirtiéndose en un elemento casi indispensable para ciertas situaciones habituales de nuestro hogar. Eso sí, no es para todos por sus dimensiones así como por su precio que ronda los 1.500 euros, en función de la terminación.

Diseño elegante y refinado

Su acabado espejo puede ser problemático. Manuel Fernández Omicrono

Más allá de la terminación y el precio, el otro elemento fundamental antes de comprarlo es su diseño. En nuestro caso hemos probado el acabado espejo, pero sí hemos tenido que buscar casi el único hueco de la casa en el que nos cabía.

Tiene unas dimensiones de 44,5 centímetros de ancho, una altura de 185 centímetros y una profundidad de 58,5 centímetros. Es decir, no cabe en cualquier sitio. Nos habría gustado que fuera algo más ancho, para así aumentar la capacidad. Eso sí, no hará más que un enchufe para ponerlo a funcionar.

Cuando se iluminan los LEDs la cosa cambia, pero debemos activarlos. Manuel Fernández Omicrono

El Cleaner Styler tiene dos formas de interactuar con él: con botones integrados en el panel frontal o con la aplicación de nuestro smartphone. La terminación espejo está bien para verse en él una vez que nos hemos vestido, pero tiene como contrapartida que los botones táctiles de la parte frontal no se distinguen bien hasta que no se encienden. Para hacerlo, tendremos que pulsar sobre el botón de encendido y todos los botones se iluminarán.

Estos botones junto con el diseño hacen que parezca una nevera de última generación por fuera, pero por dentro también se da cierto aire a un frigorífico. Pues tendremos dos secciones principales que separan el módulo de las prendas y el módulo de almacenaje de agua.

LG Styler Cleaner. Manuel Fernández Omicrono

El dispositivo viene con dos perchas que podremos colgar desde la barra superior, mientras que en la puerta tendremos una percha especial para prendas inferiores como pantalones. Tanto las perchas superiores como la parte frontal del armario cuentan con un modo para eliminar las arrugas de nuestras prendas.

En la parte inferior nos encontramos con una balda que podremos retirar y, además, el depósito de agua y el depósito de vapor. Podremos añadir perchas por nuestra cuenta, aunque tendremos que vigilar el material de las mismas. Por ejemplo, la madera podría deteriorarse con el tiempo debido a la generación de vapor interior.

El sistema de cierre es mejorable. Manuel Fernández Omicrono

En líneas generales, este LG Vapor Cleaner nos ha parecido que está muy bien diseñado; es elegante, sobrio y sobre todo se integra con nuestro hogar. Recomendamos comprar la versión en blanco, ya que aunque la espejo es más refinada, es más sufrida para el día a día.

Un funcionamiento ingenioso

Antes de comenzar a hablar del funcionamiento del armario de vapor de LG, hemos de tener en cuenta que este dispositivo no sustituye el equipamiento de limpieza básico de cualquier hogar. Es decir, no lavará tu ropa como lo haría una lavadora y no secará lotes completos de ropa como una secadora. Es más un complemento para el cuidado de la ropa que un electrodoméstico de limpieza.

Botoens táctiles en acción. Manuel Fernández Omicrono

El LG Vapor Cleaner Styler se vale de una bomba de calor llamada Inverter Heating Pump que genera el vapor TrueSteam. Dependiendo del tipo de función que le asignemos al armario, esta tecnología se usará de una forma u otra. La bomba de calor se encargará de secar la ropa, y el vapor de limpiar y eliminar olores de la misma sin necesitar un lavado en especial. De nuevo, esto no lava la ropa como tal, pero sí la higieniza sin químicos. Es decir, no limpia las manchas pero sí elimina olores y tendremos la ropa como nueva si tiene poco uso.

Por ejemplo, en el caso de la higienización el LG Vapor Cleaner creará una temperatura en el interior del mismo que oscilará entre los 60 y los 62 grados. Este elimina el 99,99% de las bacterias, alérgenos y virus, incluyendo el coronavirus humano. Lo hace, además, sin ningún tipo de necesidad de interacción por parte del usuario y sin productos químicos.

El interior es limpio y sobrio. Manuel Fernández Omicrono

El funcionamiento del aparato estará dividido en hasta 5 bloques que incluirán la posibilidad de descargar programas especiales desde la aplicación LG ThinQ para smartphones:

Refresco

*Normal / Suave / Intenso

*Normal / Suave / Intenso Cuidado especial

*Trajes / abrigos

*Lana / Punto

*Ropa de deporte

*Trajes / abrigos *Lana / Punto *Ropa de deporte Higienización

*Normal

*Edredón

*Polvo fino

*En profundidad

*Normal *Edredón *Polvo fino *En profundidad Secado delicado

*Normal

*Lluvia / Nieve

*Normal *Lluvia / Nieve Inicio diferido, para programar el comienzo de los programas.

para programar el comienzo de los programas. Programas especiales:

*Para trajes

*Cuidado de bufandas

*Antiarrugas en pantalones

*Cuidado silencioso

*Calentamiento de abrigos

*Eliminación de electricidad estática

*Refrescar prendas guardadas

*Calentamiento de mantas

*Camisas de vestir

*Cuidado de piel y cuero

*Cuidado de vaqueros

*Esterilización de ropa de bebé

*Esterilización de muñecas

*Secado de lana y punto

*Días lluviosos

*Cuidado de uniformes escolares

*Cuidado de plumíferos

*Chaqueta de plumas ligera en seco

*Chaqueta de plumas gruesa en seco

*Cuidado de la seda

Con los depósitos, nos olvidaremos de tener que conectarlo a la corriente de agua. Manuel Fernández Omicrono

Una de las grandes ventajas del LG Vapor Cleaner Styler y su principal eje de funcionamiento consiste en los depósitos situados en la parte inferior. Concretamente, dos: uno recoge el agua generada por el uso del vapor y el otro es el que suministra el agua al dispositivo. Es decir, no necesitamos una toma de corriente constante al agua de nuestra casa.

El sistema es muy ingenioso, ya que para hacer funcionar el armario simplemente tendremos que rellenar el depósito de agua y, periódicamente, vaciar el de vapor. El agua residual generada por el LG Vapor Cleaner Styler no es potable, pero se puede usar para otras tareas como fregar, regar las plantas o limpiar superficies. Es importante no rellenar el depósito de agua con líquido manipulado de ningún tipo (químicos o aditivos de cualquier índole).

En la balda podremos poner hasta 2 prendas. Manuel Fernández Omicrono

Hay que tener en cuenta varios detalles a la hora de usar el LG Vapor Cleaner Styler. LG recomienda la introducción de hasta 4 prendas en el armario. Debido a las dimensiones del mismo, podremos colocar hasta 3 prendas en los ganchos para las perchas, dos más en la balda que podremos retirar y una en la percha de la puerta. Esto ya deja claro que no podremos secar toda una colada como haríamos en una secadora estándar.

No podemos dejar la ropa tirada dentro del armario sin más. Primero, hay prendas que pueden sufrir debido a que no son compatibles con secados por aire, por lo que tendremos que comprobar sus etiquetas en la medida de lo posible. Segundo, las prendas colgadas tienen que tener los botones y las cremalleras cerradas. Por último, la ropa de la balda debe estar doblada.

En el interior del armario hay filtros para el polvo y unas pequeñas rendijas en las que podremos incluir una ranura con toallitas de olor para que, a la hora de vaporizar la ropa, le demos un olor agradable. Cerramos la puerta, escogemos el modo desde el panel táctil o desde el smartphone y esperamos.

El tiempo que tarde dependerá íntegramente del modo y del proceso que esté realizando el armario. Normalmente, el tiempo variará de entre los 20 minutos hasta las 2 horas en el caso de la higienización.

Cuando iniciamos el proceso, nos dice cuánto tiempo durará. Manuel Fernández Omicrono

Antes de comenzar el programa, el armario nos dirá cuánto tiempo tardará en realizarlo. Es importante que si empezamos el proceso de secado o higienización retiremos las perchas tanto incluidas como las que nosotros metamos para evitar que con el movimiento choquen en el interior y hagan ruido.

Si bien es cierto que el resultado de quitar las arrugas de la ropa no nos ha acabado de convencer del todo, el resto de modos se han comportado de forma excelente. El refresco ha cumplido su función de retirar unos malos olores de prendas que de otra manera habrían requerido una limpieza más a fondo, desperdiciando así energía.

El secado también funciona de forma excelente, permite tener en muy poco tiempo unas pocas prendas listas para los próximos días. Es ideal en esos momentos en los que necesitamos secar rápido ciertos tipos de prendas de ropa para usarlas lo antes posible, especialmente haciendo uso del inicio diferido antes mencionado.

Respecto a la higienización hay que apuntar el detalle del coronavirus humano. Su eficacia se refiere a las bacterias del coronavirus humano 229E (es decir, el del resfriado común). En teoría funcionaría con el SARS-CoV, no cuenta con la certificación correspondiente, como sucede con su mascarilla conectada.

Por último, el ruido no es un problema en absoluto. Es cierto que dependiendo del modo escucharemos más o menos el retumbar de las vibraciones del armario y la bomba de calor haciendo efecto, pero en ningún momento llegará a niveles de ruido molestos o preocupantes. Aún con todo, tiene un modo específico para realizar un cuidado silencioso por la noche.

Más allá de la ropa, el otro gran punto a favor del LG Vapor Cleaner Styler es su capacidad para ejercer de deshumidificador de una habitación. Tiene la capacidad de deshumidifica la habitación donde está instalado en un tiempo que oscila entre las 2 y las 4 horas. De este modo, tamibén puede ser el aliado perfecto de nuestro vestidor.

¿Me lo compro?

Es curioso cómo acabas necesitando este dispositivo para ciertas cosas. Manuel Fernández Omicrono

Como ya hemos comentado, este armario no hará que tires tu lavadora o secadora a la basura, ni muchísimo menos. Tampoco lo pretende. Busca ser un complemento a la limpieza de nuestra ropa, centrándose en su cuidado. No es hasta que lo pruebas que no sientes que lo necesitas, siempre siendo consciente de sus limitaciones.

Porque sí; ofrece resultados muy buenos en lo que respecta a higienización o a secado, pero su punto fuerte está en las situaciones más puntuales. Así lo atestiguan sus modos; secado para lluvia, calentamiento de abrigos, etcétera. Si buscamos un planchado perfecto o, en su defecto, un refresco perfecto de tintorería, no lo encontraremos. Pero sí será tu mayor aliado en esos momentos en los que necesitas eliminar las bacterias de tu ropa o secar tus prendas más importantes.

En suma, el LG Vapor Cleaner Styler, es el complemento perfecto para evitar grandes coladas (a veces ineficientes) y que viene a ser el primer paso para el electrodoméstico perfecto que tendremos en todas las casas en un futuro cercano.

También te puede interesar...