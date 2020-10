Apple volverá a regalar un año de Apple TV+ si compras un iPhone

El año pasado con el lanzamiento de los iPhone 11 en España Apple decidió regalar un año de Apple TV+ a los usuarios que se decidieran a comprar uno de estos smartphones. No iba a ser menos con los nuevos iPhone 12, ya que Apple ha decidido que ofrecerá la misma oferta para los compradores de estos nuevos dispositivos.

No será la única ventaja que recibiremos si nos decantamos por la compra de un iPhone de nueva generación. Además del año de Apple TV+, Apple incluirá hasta tres meses de Apple Arcade, su servicio de videojuegos con modelo de suscripción.

Pero ¿qué pasa si ya tenemos estas suscripciones? Apple amplió el período de prueba de Apple TV+ hasta febrero de 2021. Esto significa que si realizamos una compra antes de esa fecha, podremos seguir teniendo acceso a todo el catálogo de Apple TV+ sin coste.

Apple TV+ gratis

iPhone 12.

Con la compra de dispositivos como el iPhone 12, el iPad Pro o el nuevo iPad Air recibiremos automáticamente esta oferta. Haciendo cálculos de lo que cuestan todas estas mensualidades (a la espera de que salga Apple One, que las aglutinará todas) la cifra asciende a 75 euros en suscripciones que Apple nos regala.

El período gratuito de Apple TV+, además, se puede compartir con hasta 5 miembros de la familia (con nosotros incluidos), por lo que a efectos prácticos toda la familia se ve beneficiada con la compra de estos productos de Apple. Apple Arcade, por su parte, nos permitirá jugar a una plétora de videojuegos con una calidad más que sobresaliente sin pagar un solo euro.

Si bien es cierto que Apple TV+ no ha tenido el éxito que se esperaba, Apple sigue apostando por el servicio no solo cambiando su modelo para conseguir retener a más usuarios, sino que está expandiendo su uso regalándolo a los usuarios de Apple o llevándolo a más plataformas.

¿Apple One?

Apple One con el iPad, MacBook y iPhone Apple Omicrono

Cuando compremos los dispositivos las ofertas se activarán automáticamente, y no se renovarán si no lo queremos. De hecho, ese es uno de los problemas que históricamente ha tenido Apple con sus períodos de prueba; que los usuarios acceden a ellos, pero no se suelen quedar pagando el coste que estos conllevan.

La duda queda ahora con Apple One. Es posible que en un futuro Apple decida incluirlo con la compra de un dispositivo ciertamente caro, como por ejemplo un MacBook o un iPhone 12 Pro. Ya que los que disfruten del período gratuito de Apple TV+ y Apple Arcade, no tendrán incentivo alguno para pasarse al servicio Apple One. Por ende, tendremos que ver qué hace Apple para fomentar este modelo de suscripción único.