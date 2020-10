Apple TV+ gratis hasta febrero: Apple extiende el año de regalo por comprar un dispositivo

Si compraste algún dispositivo de Apple el año pasado y estás próximo a acabar tu período de prueba gratuito de un año de Apple TV+ entonces tenemos una buena noticia para ti. Apple está extendiendo la prueba gratuita del servicio, a la que se puede acceder también desde España, varios meses más. Concretamente, hasta febrero del año 2021.

Según podemos leer en 9to5Mac, los usuarios que compraron un producto de Apple y recibieron Apple TV+ gratis durante un año están recibiendo correos electrónicos por parte de la compañía notificándolos de esta prórroga. Con ciertas condiciones, por supuesto.

La principal condición es que debes haber comprado un dispositivo de Apple y haber accedido a la oferta antes de febrero del año 2020. Si activaste la oferta después, no recibirás la prórroga. Y hay buenos motivos para que Apple realice este curioso movimiento.

Apple TV+ gratis

Apple TV en televisores LG. LG

Gracias a este movimiento, los usuarios podrán tener Apple TV+ gratis hasta febrero del año que viene. Como es lógico esto no se aplica a los usuarios ya mencionados que compraron un dispositivo después de febrero de 2020; estos no recibirán la extensión de tres meses.

Esta oferta tampoco se aplica para los usuarios que activaron la semana gratuita de Apple TV+. Solo podemos activar el año de Apple TV+ gratis con la compra de un dispositivo, por lo que si no has comprado nada, no podrás acceder a la oferta. Pero ¿qué ocurre con los clientes que ya están pagando por Apple TV+?

Estos recibirán una bonificación, tanto los que estén atados a la suscripción mensual como a la anual. Por ejemplo, recibiendo saldo en la cuenta de Apple para gastarla en la App Store. Aunque este punto es algo incierto, ya que no se sabe qué tipo de bonificación preparará Apple. No será hasta que todos los que accedieron a ese período reciban la notificación que sabremos más al respecto.

Fomentar Apple TV+

Es sabido que Apple TV+ no está teniendo la recepción esperada por parte del público. La tasa de usuarios que se quedan en el servicio después del período gratuito es muy baja, ya que el catálogo de contenido limitado pero exclusivo lo tiene más complicado para retener a consumidores.

Este es otro movimiento más por parte de Apple para lograr que su servicio de streaming tenga más acogida. Está extendiendo su aplicación a otras plataformas como Xbox y optará por un catálogo de series y películas más abultado, trayendo obras más antiguas para incentivar a los clientes a mantenerse en el servicio. El problema es que quizás un nuevo período de prueba no baste para mantener a un usuario consumidor dentro de una plataforma basada en contenido selecto.