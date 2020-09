Nuevo Apple One: música, streaming y más en un sólo paquete más barato

Apple One con el iPad, MacBook y iPhone Apple Omicrono

Los servicios ya tienen un gran peso para Apple, tal vez superando ya a muchos de sus dispositivos en importancia para el futuro de la compañía.

En los últimos años hemos visto el lanzamiento o relanzamiento de varios servicios de suscripción, pero en muchos aspectos, no son tan atractivos como la competencia. Ahora llega la solución: un paquete con el que podemos conseguir todos los servicios de Apple juntos.

En efecto, en vez de tener que pagar por cada servicio por separado, ahora podemos pagarlos juntos y así ahorrar una buena cantidad de dinero cada mes; y quién sabe, nos puede ayudar a descubrir nuevos servicios de Apple.

Así es Apple One

Presentado junto con los nuevos Apple Watch y nuevos iPad, Apple One nos permite conseguir todos los servicios de Apple en un sólo paquete; o casi todos, ya que hay algunos que no están disponibles en España.

Los paquetes disponibles son los siguientes:

Individual: Incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud. Precio: 14,99 €.

Familiar: Incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 200 GB de almacenamiento en iCloud. Permite hasta seis miembros de la familia. Precio: 19,95 € al mes.

Premier. Incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ y 2 TB de almacenamiento. Permite hasta seis miembros de la familia. No está disponible en España.

Apple Fitness+ Apple Omicrono

Como Apple News+ y Apple Fitness+ aún no están disponibles en España, eso supone que el paquete más completo, Premier, tampoco lo estará. Es una pena porque ese es el único que permite conseguir el máximo almacenamiento en iCloud.

Una manera de descubrir servicios

La gran estrella del paquete es sin duda alguna Apple Music, el servicio de streaming es el más popular de todos los que ofrece Apple, el auténtico sucesor de iTunes. Se nota que Apple One está dirigida a usuarios que ya pagan los 9,99 € mensuales por Apple Music; ahora, pagando un poco más podemos tener acceso a mucho más.

Apple Arcade Apple Omicrono

Esa parece ser la clave de Apple One, que nos permitirá descubrir servicios que no usamos. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que Apple Arcade ofrece acceso a juegos que siempre hemos querido disfrutar, o que el almacenamiento en la nube es más útil de lo que pensamos. También ayudará a Apple TV+, que no ha tenido mucho éxito en sus primeros meses.

El plan individual de Apple One permite ahorrar 6 € al mes, mientras que el familiar permite ahorrar hasta 8 € al mes respecto a los precios normales de cada servicio.

Apple One nos ofrece una prueba gratuita de 30 días, pero sólo para los servicios que no usamos ya. Estará disponible a partir de este otoño.