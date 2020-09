Nuevo Apple Watch Series 6 y Apple Watch SE anunciados, así es la nueva generación

A diferencia de años anteriores, el evento de Apple de septiembre no está dedicado a los nuevos iPhone, sino al resto de dispositivos de la compañía; pero eso no significa que no haya anuncios interesantes.

Que Apple iba a presentar nuevos relojes inteligentes era algo cada vez más obvio conforme pasaban los días, y finalmente hoy se ha confirmado, con una nueva estrategia de Apple en el sector de los wearables.

Y es que el Apple Watch es uno de los relojes inteligentes más deseados, pero también uno de los más caros; no está al alcance de todo el mundo, de la misma manera que no lo estuvo el iPhone. La solución de Apple se parece mucho a la que se sacó de la manga con el iPhone SE lanzado este mismo año.

Así es el nuevo Apple Watch Series 6

El Apple Watch es uno de los dispositivos más útiles para el cuidado de la salud personal, y eso es algo de lo que Apple ha presumido en el evento de hoy, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias con la pandemia mundial de la COVID-19. Después de los muchos testimonios de cómo el Apple Watch ha ayudado a personas de todo el mundo, Tim Cook dio paso a la presentación de los nuevos modelos.

WatchOS 7 fue presentado en el pasado WWDC, pero Apple ha recordado algunas de sus novedades como la capacidad de ayudarnos a lavarnos las manos, o notificaciones de bajo nivel cardíaco en caso de emergencia.

Pero la verdadera novedad eran los nuevos dispositivos, el nuevo Apple Watch Series 6, el nuevo tope de gama con un nuevo acabado de oro, otro de acero inoxidable e incluso un Product Red en color rojo.

Con medidor de oxígeno en sangre

El nuevo sensor incluido en el Series 6 es el gran protagonista: el medidor de oxígeno en sangre; es algo que otros relojes inteligentes ya incluyen, y ahora el Watch se pone a la altura. El nuevo sensor usa luz infrarroja para medir el color de la sangre, que a su vez indica el nivel de oxígeno en sangre.

El proceso dura sólo 15 segundos, pero el reloj hace mediciones automáticas cada cierto tiempo. Este nuevo medidor se une a otros como el ritmo cardíaco para comprender mejor nuestra salud cardiorespiratoria.

La nueva app funciona tanto en reposo como haciendo ejercicio, e incluye nuevas métricas para descubrir posibles problemas como el asma o problemas de corazón. Para ello, Apple se ha aliado con universidades e investigadores. El nuevo medidor incluso puede servir para luchar contra el COVID-19.

El nuevo Series 6 usa el nuevo Apple S6, que incluye un procesador de doble núcleo basado en el del iPhone 11, pero adaptado al Apple Watch. Al ser más eficiente energéticamente, el Series 6 puede mantener la pantalla encendida siempre, y es dos veces más brillante.

De esta manera podemos ver datos cambiando en tiempo real, como la elevación, y en cualquier momento podemos medir la saturación de oxígeno en sangre.

Los nuevos diseños de esfera que Apple ha presentado se centran en diversos aspectos del reloj, como la hora mundial o el cronómetro. O podemos convertirlo en un reloj con estilo con piezas de arte. La nueva esfera de memoji nos permite meter nuestro memoji favorito, que reaccionará a lo que hagamos en tiempo real. Los desarrolladores también pueden crear esferas más específicas para diferentes tipos de usuarios.

Las correas también han recibido algo de cariño, con la presentación del Solo Loop, la correa más simple que hemos visto; sólo tenemos que estirarla para ponérnosla y ofrece un estilo diferente. Hay una versión de hilo y otra de cuero, además de las correas de Nike. Y por último, hay una correa que se parece más a la de un reloj tradicional.

Una novedad importante es que ya no hace falta tener un iPhone para usar el Apple Watch. Está pensado principalmente para familias, para que los niños puedan tener su reloj sin tener su propio iPhone; para ello, el Apple Watch se asocia con un sólo iPhone con Family Setup, lo que permite un mayor control como el uso del GPS integrado para saber dónde están nuestros hijos, así como para controlar los contactos con los que pueden hablar. La nueva función de no molestar está pensada para el colegio, mostrando sólo el reloj.

El nuevo Apple Watch Series 6 estará disponible por 429 € en su versión con sólo GPS, mientras que la versión con conexión celular estará disponible en España por 529 €. Lllegará el próximo 18 de septiembre.

Nuevo Apple Watch SE

Pero por supuesto, la gran novedad era el modelo más barato del Watch, que se llamará Apple Watch SE. Se basa en el diseño del Series 6, pero tiene algunas limitaciones respecto al modelo original, como por ejemplo, usando el chip S5 en vez del S6.

Pese a eso, Apple recuerda que este modelo cuenta con las funciones más populares como llamadas, mensajes, altímetro, sensores de movimiento, detector de caídas, llamada de emergencia, y seguimiento del sueño.

El Apple Watch SE estará disponible a partir de 299 € en España, y por 349 € por la versión con conexión celular. Llegará el próximo 18 de septiembre.

Ambos modelos de Apple Watch se podrán comprar a partir del día de hoy en algunos mercados.

Fitness+, nuevo servicio

Apple ha aprovechado para presentar un nuevo servicio de suscripción, que nos permite encontrar nuevos ejercicios que realizar con nuestro Apple Watch. Está sincronizado con nuestro iPhone, iPad o Apple TV, paara mostrarnos vídeos e indicaciones para realizar los ejercicios.

Los anillos también se muestran como una notificación, para saber cuándo hemos cumplido con nuestros objetivos. Los ejercicios que podemos escoger nos muestran cómo nos pueden ayudar a cerrar los anillos. No estará disponible en España inicialmente.

Tal y como se filtró, Apple One es la nueva opción para conseguir todas nuestras suscripciones de Apple en un sólo paquete. Desde Apple TV+ a Apple Arcade, pasando por Apple News+ y el nuevo Fitness+, todo está incluido.

Apple One estará disponible en varios paquetes, como el individual con Apple Music, TV, Arcade y Cloud, que costará 14.95 dólares al mes; la versión familiar costará 19.95 dólares al mes. Estará disponible este otoño en algunos países.