Netflix sin alta resolución, la solución para no quedarte sin Internet en cuarentena

La cuarentena por el coronavirus está provocando que la gente se aburra. Y puede parecer una obviedad, pero esto conlleva bastantes problemas. ¿Qué hacemos ante el aburrimiento? Jugar a videojuegos, ver series o películas, escuchar música... un cúmulo de actividades que requieren todas y cada una de ellas de Internet.

Puede que tengamos que acabar viendo Netflix en baja calidad o ver vídeos de YouTube, como máximo, a Full HD. ¿Por qué? La Unión Europea está advirtiendo sobre el elevadísimo consumo de banda ancha que se está produciendo por millones de personas trabajando o entreteniéndose en sus casas. Facebook ha llegado a decir que administrar el tráfico de la red actualmente es todo un "desafío".

Para ello Bruselas está pidiendo a las compañías de streaming que limiten sus servicios. Que limiten la calidad de vídeo que pueden ofrecer a calidades estándar en vez de opciones a alta definición, que son las que más ancho de banda consumen.

La Unión Europea pide bajar el consumo

La UE ha pedido a servicios como Netlix o YouTube limitar sus servicios según informa Invertia. El motivo es simple: buscan evitar que las redes colapsen debido al grandísimo consumo de banda ancha que se está produciendo en el Viejo Continente. Si el problema persiste, las redes de banda ancha del continente europeo se bloquearán y dejará de funcionar correctamente, justo cuando millones de personas están realizando teletrabajo.

La medida que propone la UE se basa en considerar ofrecer únicamente definiciones estándar: es decir, Full HD y HD, en vez de las más actuales como 1440p o 4K. Además, no se olvida de los usuarios, a quienes exige que deberían ser responsables y no saturar la red con sus consumos. No obstante esto tiene un problema: la neutralidad de la red.

No es tan fácil

Las leyes en referencia a la neutralidad de la red en la Unión Europea prohíben taxativamente cualquier limitación de los servicios de entretenimiento. Estos servicios podrían ser Netflix, Twitch o YouTube. No obstante, varios ejecutivos de telecomunicaciones dijeron que había espacio para la cooperación y que así se pudieran tomar medidas sin saltarse el sistema.

Se le suma el consumo de Internet como medida ante el aburrimiento. En Italia el consumo de bando de ancha se ha triplicado en referencia a las videoconferencias. Junto al streaming y los videojuegos, el consumo se disparó un 75% en el tráfico de datos residenciales, según Telecom Italia. En España también hemos recibido advertencias.

Empresas de telecomunicaciones como Vodafone han pedido racionar el uso de las redes durante la crisis del coronavirus, y ha pedido que no saturemos la red en demasía. De hecho, se ha llegado incluso a solicitar que se usen viejos teléfonos fijos para llamadas de voz, en vez de usar las ya estandarizadas llamadas VoIP por Internet, las cuáles han aumentado un 50% en consumo de datos.

Por supuesto limitar estos servicios en plena crisis del coronavirus podría no sólo avivar multitud de quejas por parte de los usuarios y afectados, sino que podría incentivar que muchas personas se saltaran la cuarentena a modo de protesta.

Sí, debes dejar de ver Netflix en 4K

Lejos de todo este tema, desde OMICRONO te recomendamos seguir las indicaciones de las teleoperadoras. Es duro, sí, pero es un pequeño sacrificio en pos de un bien mayor, incluso en términos egoístas, ya que evitará que te quedes sin Internet. El consumo elevado de tráfico en esta crisis puede provocar una sobrecarga en la red y colapsar, dejándonos a todos sin Internet.

La explosión de tráfico es totalmente inesperada, y aunque las teleoperadoras son optimistas y creen que sus equipos podrán aguantar todo el tráfico que incluso a Facebook le está costando gestionar, esta infraestructura no está preparada para este nive lde uso. Internet es nuestra herramienta no sólo para entrenernos, sino además para pasar una cuarentena que se prevé larga.

Pero, ¿qué recomiendan las teleoperadoras? Según el texto que las principales empresas españolas han difundido en redes sociales, deberíamos hacer esto:

Priorizar el acceso a Internet para el teletrabnajo o el tele-estudio y desplazar el uso del streaming de vídeo o el gaming a las horas de menos tráfico ayudará a mantener la calidad del servicio en esta nueva etapa de aislamiento a nivel nacional.

Es recomendable el uso deteléfono fijo para efectuar llamadas.

Descarga solo los documentos o archivos que de verdad necesites, y si pueden esperar, hazlo por la noche o en las horas "valle" , con menos concurrencia de tráfico. Estas horas comprenden entre las 2 y las 4 de la tade y entre las una de la mañana y las 8 de la mañana.

Siempre que sea posible, no mandes ficheros de mucho peso. Envía enlaces o rutas hacia donde estén almacenados. Y, si es imprescindible enviarlos, comprímelos antes o dales un formato que pese menos.

Usa herramientas de colaboración como Teams o Slack y, si puedes, no siempre lo hagas con vídeo.

Evita los mails masivos.

Optimiza el tráfico para lo que de verdad necesites, y las herramientas de ocio resérvalas para las horas de menos tráfico.

Estas recomendaciones buscan evitar problemas para las millones de personas que, actualmente, están usando el teletrabajo como alternativa ante las medidas de confinamiento llevadas a cabo por los gobiernos de los países afectados.