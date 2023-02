El vino español que se encuentra entre los 10 mejores del mundo

Recientemente la prestigiosa revista Wine Spectator ha elaborado su lista de mejores vinos del mundo en este 2023 y curiosamente, hay un vino español entre los elegidos. Concretamente, en el puesto número cuatro podemos encontrar al Marqués de Murrieta Reserva del 2018, un vino elaborado en La Rioja que querrás probar, si no lo conocías ya.

Marqués Murrieta Reserva 2018

Desde la propia página web de Marqués de Murrieta obtenemos información sobre el origen de esta bodega: "El origen de la bodega Marqués de Murrieta es también el origen del Rioja. Don Luciano Murrieta, aplicando las técnicas aprendidas en Burdeos, elaboró el primer vino de Rioja en 1852, con la intención de perdurar en el tiempo."

Además, el vino de Don Luciano Murrieta de 1852 fue también el primer Rioja exportado debido a que este consideró que debía enviarlo al extranjero, concretamente, a México y a Cuba. Desde entonces, su vino se ha convertido en uno de los más importantes a nivel mundial.

Actualmente y desde 1983, la Familia Cebrián-Sagarriga se encuentra al frente de Marqués de Murrieta Estates & Wines, y como ellos mismos dicen son "una familia educada en el buen hacer y en el esfuerzo diario."

Tal es la importancia de este vino actualmente que se encuentra en la lista de los 10 mejores vinos del mundo, concretamente, en el puesto número 4, según Wine Spectator. Alison Napjus es la encargada de hacer su valoración:

"Marqués de Murrieta owner Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga has spent nearly three decades walking a fine line between respecting tradition at this venerated Rioja estate and positioning its bottlings for success in the modern world of wine. 2018 was the first harvest vinified in a new winemaking facility that offers more space and employs state-of-the-art technology, allowing for greater precision."

"The vintage puts an emphasis on the fruit sourced wholly from the 740-acre Ygay estate and brings Cebrián-Sagarriga even closer to his goal for the winery: “Elegance, freshness, complexity—this is Murrieta today.” This philosophy also applies to the extended aging requirements of the reserva category, with the 2018 seeing 21 months in American barriques, versus the 60 to 70 months common 20 years ago, and the eschewal of old oak for new during the initial six to seven months. 14,000 cases imported."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marqués de Murrieta (@marquesdemurrieta)

De esta valoración cabe destacar que se dice que la de 2018 fue la primera cosecha vinificada en una nueva bodega que ofrece más espacio y emplea tecnología punta, lo que permite una mayor precisión. Esta nueva bodega es el Castillo de Ygay, el edificio industrial más antiguo de Europa convertido en la actualidad en un referente tecnológico.

Además, destaca el proceso de elaboración. Este lo podemos encontrar en la propia página web de Marqués de Murrieta. Se trata del siguiente:

"Los racimos se despalillan y estrujan suavemente. Las variedades fermentan por separado en depósitos de acero inoxidable, con control de temperatura."

"El encubado tiene una duración de 8-10 días durante los cuales se realizan remontados y bazuqueos, para favorecer el contacto del mosto con los hollejos y provocar una lenta y natural extracción de aromas y polifenoles.

"Tras la fermentación, las partes sólidas de la uva son prensadas en prensas verticales mediante un proceso suave y lento que favorece la extracción del color y taninos maduros que residen en el hollejo."

Posteriormente se lleva a cabo un proceso de crianza de 21 meses en barricas de roble americano de 225 litros de capacidad.

Lista de los mejores vinos del mundo

Esta es la lista completa que ofrece Wine Spectator a la hora de considerar cuáles son los mejores vinos del mundo en este 2023:

BEAULIEU VINEYARD. Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019. DECOY. Limited Red Napa Valley 2019. ANTINORI. Toscana Villa Antinori 2019. BODEGAS MARQUÉS DE MURRIETA. Rioja Finca Ygay Reserva 2018. JOEL GOTT. Sauvignon Blanc California 2021. DOMAINE BOUSQUET. Malbec Tupungato 2021. MUMM NAPA. Brut Napa County Prestige NV. KENDALL-JACKSON. Merlot Sonoma County Vintner’s Reserve 2019. MONTINORE. Pinot Noir Willamette Valley Red Cap 2019. DROUHIN VAUDON. Chablis 2020.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan