¿Cómo sorprender a tu pareja este 14 de febrero? Ideas para pasar un día diferente

San Valentín (14 de febrero) llega este año de nuevo para obligar a las parejas a buscar un plan perfecto. Algunos optan por una cena en su restaurante de confianza, el típico ramo de flores o una caja de bombones. Otros buscan planes originales, de esos que permanecen en la memoria para siempre como, por ejemplo, hacer una escapada a un lugar romántico.

Pensando en los segundos, Civitatis, la compañía líder en distribución online de actividades, excursiones y visitas guiadas en español, propone 10 ideas para pasar un San Valentín diferente. ¿Y tú? ¿Qué tipo de viajero enamorado eres?

1. Pasar una noche en el desierto de Merzouga o Agafay

¿Cómo se verán las estrellas desde un campamento de lujo en medio del desierto de Marruecos? Esta es la primera de las 10 ideas para pasar un San Valentín diferente: pernoctar una noche en el desierto.

Existen varias opciones, desde dormir en el Desierto de Agafay hasta realizar una excursión de 3 días al desierto de Merzouga para recorrer los áridos paisajes del Atlas y llegar al campamento. Allí, unas haimas de lujo y una deliciosa cena típica marroquí pondrán el toque final de romanticismo.

2. Hacer un pícnic en el Skytable de Praia Grande al atardecer

Este pícnic en el Skytable de Praia Grande al atardecer es el plan perfecto para los más aventureros: rodeados por un frondoso espacio natural, subidos a una estructura con dos sillas y una mesa a 60 metros de altura.

Y junto al pícnic, no podía faltar una copa de moscatel o un merlot. Es probable que esa pareja no vuelva a ver jamás un atardecer como este. A no ser que repita el plan en algún momento, claro.

3. Contemplar las estrellas en el desierto de Atacama

Otro plan de cielo y estrellas. Porque no hay nada más romántico, probablemente por culpa del cine y la televisión. Por eso, en esta selección de 10 ideas para pasar un San Valentín diferente, no podía faltar esta actividad de observación de estrellas en el desierto de Atacama. Pero ¿por qué aquí? Sencillamente porque es uno de los mejores lugares de Chile, y del mundo, para disfrutar de las maravillas del cielo nocturno.

La contaminación lumínica es inexistente en San Pedro de Atacama, por lo que los viajeros podrán divisar con total claridad los cuerpos estelares que salpican el firmamento.

4. Dormir en el Skylodge de Cusco

La siguiente parada de la lista es Cusco. En el Skylodge, los enamorados podrán dormir en una suite burbuja suspendidos en el aire en pleno Valle Sagrado de los Incas. Eso sí: les tocará ponerse el equipo de vía ferrata para ascender por los 400 metros del monte y llegar a las suites del Skylodge.

Pero antes, disfrutarán de una cena acompañada de vino con las vistas del Valle Sagrado de los Incas de fondo, planazo para coger fuerzas y enfrentar al día siguiente el descenso en vía ferrata o en tirolina. ¿Se puede pedir más para un 14 de febrero?

5. Subir a bordo del Galeón Veneciano para disfrutar de una cena

Los colores del atardecer, una cena gourmet y las islas de la laguna de Venecia esperan a los viajeros enamorados durante este crucero con cena en el Galeón Veneciano.

Nada más llegar, un cóctel de bienvenida y una gran variedad de especialidades del Véneto a la luz de las velas aguardan sobre el barco. Puro romanticismo mientras se bordean las islas de Le Vignole, Sant’Erasmo, San Francesco del Deserto, Burano, Torcello, Mazzorbo y Murano.

6. Hacer una ruta en moto de nieve bajo la aurora boreal

Sin duda, la aurora boreal es uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo. Ver las luces del norte es una experiencia única en la vida que solo se puede mejorar si es en compañía de la persona a la que más se quiere.

Rovaniemi ofrece el plan romántico perfecto para aquellos enamorados que buscan introducir algo de adrenalina en sus vidas: un paseo en moto de nieve bajo la aurora boreal. Los problemas llegarán el año que viene, cuando uno pretenda superar esta intrépida ruta por los bosques de Laponia.

7. Visitar una protectora de elefantes en Chiang Mai

Puede que Tailandia no sea el primer nombre que venga a la mente cuando uno piensa en San Valentín. Pero también se pueden pensar planes para quererse sin necesidad de pareja y dedicar ese amor a los animales (que dan menos problemas que los humanos). Para quienes adoran a los animales por encima de cualquier cosa, incluida la pareja, este es el lugar ideal: la protectora de elefantes en Chiang Mai.

Allí es posible aprender más sobre el proyecto de conservación que realizan los trabajadores del centro para mejorar la calidad de vida de los paquidermos, darles de comer, pasear junto a ellos y ver cómo se bañan en el río. Si el viajero no va a Tailandia enamorado, desde luego sí que volverá con el corazón ocupado.

8. El rito tradicional en Bali

El rito tradicional de matrimonio en Bali convierte automáticamente cualquier viaje romántico en una cinta noventera de Meg Ryan. Así que, en caso de estar buscando un plan estilo Meg, este exótico ritual balinés es la idea perfecta.

Tras la purificación, los viajeros son recibidos en una casa típica balinesa para vestirse con el tradicional traje nupcial o Payas Agung. Después llegan las ofrendas, cortar un hilo simbólico y otras tantas cosas que es mejor no comentar para evitar el spoiler.

9. Un paseo en globo por Masái Mara

Sobrevolar la sabana mientras los colores naranjas y amarillos del amanecer pintan el horizonte es una experiencia de las que marcan a cualquiera.

Los viajeros podrán divisar las llanuras de Masái Mara a vista de pájaro, repletas de animales y una sorprendente tranquilidad. Y como broche de oro, un desayuno y una copa de champán.

10. Subir al Summit One Vanderbilt

Para terminar esta lista de 10 ideas para pasar un San Valentín diferente, toca desplazarse hasta Nueva York, una de las ciudades más románticas del mundo gracias al cine. Con la entrada al Summit One Vanderbilt, es posible disfrutar de las mejores vistas del skyline de la Gran Manzana desde Midtown Manhattan. El lugar ideal para quienes buscan la foto perfecta de San Valentín.

