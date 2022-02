El plan perfecto para un San Valentín en pandemia: una escapada por carretera

¿Buscas el plan perfecto por España para disfrutar de San Valentín? Son muchos los planes que puedes hacer con tu pareja para el próximo 14 de febrero, caso de ir a algunos de los hoteles en los que puedes ver las estrellas a través del techo. Y por supuesto, entre la lista de posibilidades no puede faltar un viaje sorpresa a tu enamorado o enamorada. Aquí te hablamos de escapadas por carretera que te harán desconectar durante unos días de la rutina.

Una escapada romántica sorpresa por carretera

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, la empresa de viajes Waynabox propone descubrir en pareja los destinos rurales más especiales que tenemos cerca de casa, a menos de 3 horas en coche.

La escapada rural sorpresa de Waynabox añade el factor sorpresa al viaje, de manera que la pareja escoge cuál será la zona de su roatrip sorpresa, como Sea adventures, Va de Vinos, Into the Wild, o Top pueblos bonitos. Sin embargo, no será hasta dos días antes de partir que descubrirá los detalles de la aventura (los puntos de interés, el alojamiento, la reserva de vehículo…).

El precio de la Escapada sorpresa es desde 45€/persona e incluye las noches de alojamiento en un hotel, casa rural, masía o apartamento con encanto. Aquellas parejas que no dispongan de vehículo propio tendrán la opción de alquilar también un coche para realizar la escapada sorpresa cuando hagan la reserva.

Sus escapadas sorpresa por carretera, son la experiencia ideal para aquellas parejas que buscan salir de su rutina y disfrutar de unos días románticos alejados de la gran ciudad. Las salidas de esta experiencia se pueden realizar desde Barcelona, Valencia, Zaragoza, Madrid, Málaga, Sevilla, Bilbao o A Coruña.

Las experiencias están disponibles en www.waynabox.com, también para regalar en formato físico como detalle de San Valentín. En caso de ser un obsequio, la persona que reciba el regalo, podrá elegir las fechas de su viaje y personalizar la experiencia en el momento de canjear el bono.

Sobre Waynabox

Waynabox es la empresa pionera en España en ofrecer viajes sorpresa y una nueva forma de viajar, más espontánea, divertida y emocionante. Al hacer la reserva, el viajero selecciona el tipo de viaje, las fechas, el número de personas y el aeropuerto de salida, y elimina alguno de los 12 destinos posibles que no quiere visitar. En este momento comienza la aventura y no será hasta 48 horas antes de viajar que Waynabox le desvelará su destino sorpresa.

Desde 2020, Waynabox también organiza escapadas y rutas en coche y camper por España, para sorprender así a los aventureros que prefieren viajar por carretera, así como experiencias locales en la propia ciudad.

90.000 viajeros de España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido han viajado ya con Waynabox. Actualmente es posible visitar más de 80 destinos sorpresa en Europa, América, África y Asia.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan