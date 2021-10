Con la llegada del otoño la naturaleza nos regala paisajes repletos de colores que van del verde al rojo, pasando por numerosos matices de amarillo, ocre y tostados. Paisajes en los que esta estación nos invita a sumergirnos, al igual que con los parques naturales que no deberías perderte este otoño, pero esta vez a través de planes y escapadas en la naturaleza como las que te proponemos y que podrás hacer cerca de Madrid.

Cinco planes perfectos para los amantes del senderismo, de las zonas de bosque, de los pueblos de montaña, del turismo o incluso del micoturismo y la recolección de setas. Estos son los planes que no deberían faltar en tu lista de imprescindibles este otoño.

5 planes en la naturaleza para disfrutar del otoño cerca de Madrid:

1. Acércate al hayedo de Montejo

El Hayedo de Montejo es uno de esos lugares en la naturaleza casi mágicos y que no te puedes perder en otoño, así que no podía faltar en esta lista de planes otoñales imprescindibles cerca de Madrid. Concretamente este hayedo lo encontrarás a poco más de 90 km de Madrid y dentro de la Sierra de Ayllón. Una de las opciones favoritas de los amantes del senderismo sobre todo por la Senda del río (una de las opciones de ruta favoritas y más frecuentadas por el público montañero), sobre todo por ese paisaje tan espectacular que asegura este hayedo de nada menos que 250 hectáreas.

Si planeas visitarlo este otoño, es importante que tengas en cuenta que cuenta con accesos restringidos, por lo que necesitarás obtener una acreditación para poder visitar esos lugares. Además de la Senda del río, te recomendamos que también consideres la opción de hacer la Senda del mirador, una opción de ruta de dificultad media que te asegurará las mejores panorámicas.

Hayedo de Montejo

2. Disfruta del entorno de Patones de Arriba

Sus paisajes otoñales de media montaña combinados con sus calles empedradas llenas de encanto y sus cuidadas casas de pizarra, hacen de este otro de los entornos privilegiados para visitar en esta época del año. Y es que, el otoño embellece aún más los paisajes y las calles de este pequeño municipio. Así que te recomendamos que te animes a recorrerlo sin prisas, disfrutando de su particular ‘arquitectura negra’ y de su entorno de naturaleza. Una de las mejores formas de disfrutar de ese bonito entorno, es eligiendo la Senda Ecológica del Barranco, un recorrido lineal que une Patones con el conocido Patones de Arriba y que apenas te llevará a recorrer 850 metros. Esta senda discurre junto al arroyo de patones, por un barranco de piedra caliza de gran valor geológico y paisajístico y que en otoño encontrarás teñido de color.

Patones de Arriba

3. Adéntrate en el castañar del Tiemblo

Adentrarse en el Castañar de El Tiemblo es también otra experiencia otoñal obligada cerca de Madrid. Situado a solo 90 km de la capital, encontrarás este increíble paisaje natural repleto de castaños, entre ellos algunos ejemplares centenarios. Para acceder a él, podrás hacerlo a través de una ruta circular muy sencilla y perfecta para hacer en familia con pequeños y mayores, la cual sale desde el mismo parking y que encontraréis perfectamente señalizada y sin dificultad. Si algo llama la atención de este castañar en otoño, es sin duda ese contraste casi perfecto de los castaños con los colores amarillos, verdes y dorados, fusionados con las setas y con los pequeños erizos repletos de castañas. Todo un conjunto de detalles que confieren a este lugar un paisaje casi de cuento.

El castañar del Tiemblo

4. Paseo por los jardines Aranjuez

Aranjuez es otro de esos lugares idílicos en los que poder disfrutar durante cualquier época y mes del año, pero particularmente en la época otoñal. Y es que, el tercer municipio más visitado de la región, se convierte en un lugar casi mágico en estos meses de otoño y además podrás encontrarlo a solo una hora de la capital. Desde el mismo Palacio Real a sus jardines, pasando por una jornada navegando por el Tajo en piragua o disfrutando de alguno de sus preciosos atardeceres. Cualquier plan es la opción perfecta para disfrutar de una escapada en Aranjuez y para enamorarse aún más de esta estación.

Aranjuez

5. Micoturismo en la Sierra de Guadarrama

Como cada otoño y sobre todo después de las primeras lluvias, los suelos de los bosques comienzan a llenarse de vida y de todo tipo de setas, gracias sobre todo a la humedad, la sombra y las temperaturas suaves de esta estación. Precisamente el turismo micológico o micoturismo cuenta cada vez con más adeptos en España, amantes de la gastronomía y del turismo rural que buscan lugares en plena naturaleza y tranquilos en los que poder respirar aire puro, pero sobre todo en los que poder recoger las mejores variedades de setas y las más sabrosas.

Uno de esos paraísos para los amantes del micoturismo cerca de Madrid, es la Sierra de Guadarrama, donde podrás disfrutar de numerosos senderos para recoger estos sabrosos hongos. Pero antes de hacer micoturismo recuerda que no en todos los lugares está permitido cogerlas de cualquier forma o en cantidad abusiva, de hecho no en todos los lugares está permitido recogerlas y en otros es necesario incluso un permiso. Así que antes de proceder no olvides informarte de las condiciones de recogida de hongos que existen en cada lugar y tampoco olvides que hay muchas setas tóxicas e incluso mortales, así que si no sabes distinguirlas no dudes en ir siempre con un experto.

Micoturismo en la Sierra de Guadarrama

