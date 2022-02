¿Cómo será el turismo en el verano de 2022? Civitatis responde

El verano de 2021 dejó buenas cifras en el turismo tanto en España como en muchos otros países, pero... ¿Qué pasara en el verano de 2022?, ¿volverán las cifras de turismo de 2019? Para saberlo EL ESPAÑOL habla con Alberto Gutiérrez, CEO y fundador de Civitatis, para que responda sobre las cuestiones claves de los viajes que posiblemente se realizarán durante este próximo verano... Te lo contamos todo de la mano de la empresa de guías de viajes más popular.

¿Cómo será viajar el verano de 2022?

¿El verano de 2022 será el mejor como muchos ya dicen?

- No tengo ni la menor duda, 2022 va a ser un año de récords, todos los indicadores lo demuestran. España siempre va un poco rezagada, pero en el Reino Unido las reservas para verano ya han superado, por mucho, los de antes de la pandemia. En Civitatis también estamos viendo cómo las reservas están subiendo un 50% respecto a febrero de 2019. ¡No me quiero imaginar cómo va a ser cuando se eliminen todas las restricciones!

- ¿Cuándo crees que se alcanzarán los niveles de turismo prepandemia?

- Creo que el mayor repunte turístico empezará a verse en Semana Santa o inmediatamente después. Países como Australia, India o Vietnam están reabriendo al turismo y, muchos otros, como Dinamarca o Países Bajos, ya han anunciado incluso el final de las medidas preventivas... La normalización de la situación es necesaria e inevitable. Cuando el mundo esté al 100%, Civitatis estará al 200%.

- ¿Qué previsión tenéis vosotros con respecto a los viajes por España?

- El turismo interno siempre ha existido, siempre existirá, y siempre supondrá el 90% de los viajes. Y, si eso pasa en todo el mundo, en España con más motivo, porque tenemos un país fantástico, muy variado y repleto de lugares que visitar... solo en Civitatis tenemos casi 1.000 destinos y más de 3.500 actividades en España.

Dicho lo anterior, donde más beneficio obtenemos es en los viajes al exterior, ya que es donde más valor aportamos por nuestro foco en el idioma. Las ventas internacionales ya igualan nuestros niveles prepandemia, superando el 80%.

- ¿Y con respecto al extranjero?

- Me he adelantado y he respondido en la anterior pregunta. Los viajes al extranjero se reservan más y más cada día, y lo que es más curioso e importante: ¡cada vez más lejos! Vietnam, por ejemplo, reabre sus fronteras al turismo el 15 de marzo, y ya contamos con reservas de españoles que quieren conocerlo con nuestros tours. La revancha viajera ha comenzado.¿Cuáles crees que serán los destinos “estrella”?

Los de siempre, soy así de clásico. En el extranjero, Nueva York, Riviera Maya, Roma, París, Londres... En España, ciudades andaluzas como Sevilla, Granada o Córdoba, también Madrid o Barcelona por su cultura y ocio, y, para los que buscan sol y playa, Baleares o Canarias.

- ¿Cuáles son los mayores retos del turismo este 2022?

- Que nos dejen trabajar sin dar pasos en falso ni imponer medidas que a veces, más que mostrar un rumbo, nos hacen creer que vamos a la deriva. Y hablo de todos los países, claro. Necesitamos unión global para salir de una vez de esta maldita pandemia que está dando ya sus últimos coletazos, estoy seguro. A nivel interno, nuestro reto será alcanzar los 5.000.000 de clientes en 2022 (como poco, pues espero incluso más), afianzar nuestra posición como líderes del mercado de actividades en español, y ser cada día más relevantes en otros mercados. Francia, Italia, Portugal, Latinoamérica. ¡Allá vamos!

Sigue los temas que te interesan