Estos son los campings de España en los que querrás quedarte a vivir

Dormir en una tienda de campaña en pleno Parque Nacional de Monfragüe, disfrutar de las comodidades de un Glamping durmiendo en tiendas de lona y base de madera a orillas de una playa paradisíaca y sin salir de Pontevedra o alojarte en los mejores bungalows cerca de los Picos de Europa, también a orillas del río Júcar en pleno Cuenca o incluso en barriles transformados en pequeñas cabañas. Estas son algunas de las experiencias que podrás vivir en estos nueve campings por España que te proponemos.

Así que si ya has revisado los hoteles y alojamientos por España para una escapada especial y sueñas con pasar tus vacaciones de verano en plena naturaleza y en alguno de los mejores campings de España, no te pierdas esta selección. Te aseguramos que no querrás marcharte de ninguno de ellos.

Nueve campings en España en los que querrás quedarte a vivir:

1. Camping Muiñeira (Pontevedra, Galicia)

Rodeado de naturaleza, mar, con las mejores vistas y los mejores atardeceres, así es el mágico entorno que rodea al Camping Muiñeira que encontrarás enclavado a orillas de una playa casi paradisiaca, que cuenta con el distintivo de playas con bandera azul y muy cerca de San Vicente de O Grove. En él, además de parcelas con amplias zonas de acampada a pie de playa y de zonas más arboladas, tendrás la opción de realizar acampada al aire libre o de dormir en alguna de sus amplias tiendas con base de madera y lona. También tendrás la posibilidad de alojarte en alguna de las pequeñas y acogedoras cabañas de madera que tienen disponibles con todas las comodidades y el lujo de los mejores hoteles.

Camping Muiñeira

2. Camping Ribadesella (Asturias)

A tan solo un kilómetro de la playa de Ribadesella, muy cerca de los imponentes Picos de Europa y de numerosos lugares de interés como Covadonga, la Cueva de Tito Bustillo, la Cuevona de Cuevas del Agua, el Museo Jurásico, así como de las principales ciudades, como son Oviedo y Gijón. El Camping Ribadesella es otra de las paradas imprescindibles para los amantes de la acampada que decidan pasarse por tierras asturianas. En su interior encontrarás zona de camping, bungalows, dos piscinas exteriores, otra climatizada, parques infantiles, pista de padel, minigolf, supermercado, restaurante… Además de la posibilidad de alojarte en tiendas tipo safari o en bungalows totalmente equipados.

Camping Ribadesella

3. Caravaning Oyambre (Cantabria)

En los alrededores de este camping podrás disfrutar del bonito contraste que ofrece poder ver las montañas desde las playas cercanas a Caravaning Oyambre, en las que podrás pasar de bañarte a estar comiendo delicioso cocido lebaniego en el corazón de los Picos de Europa o descubrir el encanto de San Vicente de la Barquera o del Parque Natural de Oyambre. Un entorno privilegiado con el litoral como protagonista y en el que no faltan playas, acantilados, marismas y preciosas rías. En su interior encontrarás además una piscina exterior y una piscina cubierta, gimnasio, zona de parcelas, gimnasio, zona de barbacoa, además de amplios y acogedores bungalows con capacidad para 4 y 5 personas.

Caravaning Oyambre

4. Camping El Escorial (Madrid)

Ubicado en el centro de España y a tan solo 50 km de Madrid, justo ahí encontrarás el camping El Escorial, el cual cuenta con alquiler de mobil-homes, bungalows con capacidad para incluso 10 personas y parcelas destinadas a la acampada. En la zona acuática, nada menos que 4 piscinas exteriores con toboganes multipistas, 2 climatizadas y una de ellas reservada para el nado libre. Un emplazamiento en plena naturaleza perfecto para disfrutar de la capital madrileña, pero también para realizar maravillosas rutas por Las Cárcavas o por el Valle de Angostura o para practicar deportes acuáticos en el embalse de Valmayor.

Camping El Escorial

5. Camping Caravaning (Cuenca)

El Camping Caravaning de Cuenca se encuentra situado en una densa pinada a orillas del río Júcar y tan solo a 7 kilómetros de Cuenca, por lo que será la mejor ubicación posible si te planteas visitar esta ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad o pasarte por la Ciudad Encantada en el pueblo de Uña. En el interior de este camping encontrarás piscina, parque infantil, pistas deportivas, sala recreativa, zonas de barbacoa, restaurante… Para alojarte podrás elegir entre sus cabañas nórdicas totalmente equipadas y hechas en madera natural o sus más de 450 parcelas de diversos tamaños para tiendas de campaña, autocaravanas, campers o furgonetas.

Camping Caravaning

6. Camping Bañares (La Rioja)

A solo 2 minutos del centro de Santo Domingo de la Calzada, en la Rioja, se encuentra el Camping Bañares, un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad y el descanso gracias a sus cuidadas instalaciones, pero también a su privilegiado entorno en la naturaleza. Además de bungalows, cabañas y parcelas, también dispone de barricas de maderas convertidas en pequeñas cabañas y acondicionadas con todas las comodidades, así como tiendas estilo safari con capacidad de hasta 16 personas, parque infantil y piscina con toboganes.

Camping Bañares

7. Campings Las Dunas (Cádiz)

Situado en el paseo marítimo de la playa La Puntilla y dentro de los límites del Parque Periurbano Dunas de San Antón, ahí es donde se ubica en camping playa Las Dunas de San Antón. Una ubicación perfecta desde la que acercarse después a conocer el Puerto de Santa María, el castillo de San Marcos, bañarte en las playas de la Muralla y El Buzo o disfrutar de los mejores atardeceres desde el puerto Sherry. Entre sus alojamientos podrás encontrar bungalows con acceso a la playa, al restaurante y al supermercado, una amplia zona de acampada, así como también tiendas de campaña con mucho estilo y con todas las comodidades.

Campings Las Dunas

8. Bungalows Alannia Costa Blanca (Alicante)

Para los amantes de los Campings Resorts, Alannia Costa Blanca es una de esas paradas imprescindibles e inolvidables. Uno de los Campings Resorts más completos de Europa, que encontrarás situado en pleno corazón de la Costa Blanca y ubicado en la localidad de Crevillente. Un lugar perfecto para disfrutar en familia de sus piscinas tropicales, toboganes y todo ello sumado a la gran oferta gastronómica que encontrarás en la zona. También dispone de bungalows con todas las comodidades y diseños temáticos que te trasladarán a Bali o incluso a la Habana, además de bungalows especialmente adaptados para personas con movilidad reducida.

Bungalows Alannia Costa Blanca

9. Camping de Monfragüe (Cáceres)

En pleno Parque Nacional de Monfragüe y al noroeste de la provincia de Cáceres, se ubica este camping en el que podrás encontrar instalaciones de primera categoría, más de 130 parcelas (algunas con sombra artificial), zona arbolada, 18 bungalows para 2 y 4 personas, piscinas, restaurante, salón de juegos, pistas deportivas e incluso rocódromo. También cuenta con servicio de alquiler de bicicletas, perfectas para recorrer hasta el último rincón de un espacio protegido tan especial como el del Parque Nacional de Monfragüe, el cual también podrás conocer a través de numerosas rutas de senderismo. Tampoco te olvides de visitar las ruinas del Castillo de Monfragüe o de disfrutar de la inigualable panorámica que encontrarás desde él y a tan solo 21 km del camping.

Camping de Monfragüe

También te puede interesar...