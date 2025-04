Teva se reinventa camino de la excelencia con su nueva colección: aventuras, travesías, senderismo y mucho más

Teva, marca perteneciente a Deckers Brands, ha acompañado a aventureros de todo el mundo con un calzado diseñado para explorar con libertad, estilo y respeto por la naturaleza desde 1984. Pionera en la creación de la primera sandalia deportiva, la marca ha evolucionado hasta convertirse en una referencia global en calzado técnico y versátil, sin perder su esencia ni su compromiso con la sostenibilidad.

Ahora, Teva presenta su nueva colección de primavera-verano 2025 bajo el lema 'For Playground Earth', una declaración de intenciones que invita a vivir el planeta como un gran espacio para descubrir, jugar y moverse. La nueva colección combina rendimiento, estilo y sostenibilidad, con modelos diseñados para acompañarte en cada terreno y momento: desde rutas de montaña o aventuras acuáticas, hasta esos espacios de desconexión donde la comodidad y el estilo también cuentan.

Así lo explica Lee Cox, vicepresidente global de Teva: "Cada colección está pensada para acercar a las personas a su 'Playground Earth', equipándolas con el calzado que necesitan para lanzarse al agua, recorrer senderos o disfrutar de una noche bajo las estrellas".

La nueva colección primavera-verano 2025 amplía su propuesta con diseños adaptados a tres grandes universos outdoor:

Cada modelo ha sido diseñado para vivir el Playground Earth desde una perspectiva activa, libre y respetuosa.

Hurricane XLT2. Trail

Diseñada para acompañarte en travesías exigentes, la Hurricane XLT2 combina resistencia, comodidad y tracción en una sandalia pensada para explorarlo todo. Con su plantilla acolchada, suela robusta y correas de secado rápido hechas con materiales reciclados, se adapta con soltura tanto a terrenos rocosos como a cruces de río.

"Your go-anywhere, do-anything sandal"

Este año, se incorpora la versión Hurricane XLT2 Sunscape, fabricada con un proceso de tintado sin agua que reduce el impacto medioambiental sin renunciar al rendimiento.

Terra Fi 5. Trail to Camp

La Terra Fi 5 Universal es una sandalia robusta y fiable, diseñada para rendir al máximo cuando la aventura se complica. Su estructura combina correas de secado rápido fabricadas con plástico reciclado REPREVE®, una suela Spider Rubber® de alto agarre, una entresuela de PU acolchada y un shank estabilizador de TPU que aporta equilibrio y soporte.

"Go where the path gets messy. For feet that play hard."

Ideal para conquistar terrenos irregulares, subidas pronunciadas, senderos rocosos o pasos embarrados, la Terra Fi 5 ofrece la tracción, amortiguación y durabilidad necesarias para llegar más lejos… y volver.