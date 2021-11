El otoño es una de las mejores épocas del año para hacer una escapada y aprovechar para viajar hasta alguno de esos destinos españoles que durante estas fechas no se encuentran tan atestados de turistas como en verano. También es el momento perfecto para disfrutar del mix de colores que cada año por estas fechas contagia cada uno de los bosques españoles y también los diferentes paisajes en la naturaleza por los que transcurren algunas de las mejores rutas de senderismo de nuestro país.

Una época especial también para los amantes del enoturismo, de las escapadas de relax o del micoturismo. Sea cual sea la idea que escojas para tu próxima escapada de otoño de estas que te proponemos, el plan de diez estará asegurado.

Las mejores ideas para una escapada de otoño

1. Una ruta vitivinícola por España

El vino y el turismo también pueden ir de la mano y evidencia de ello, son las muchas Rutas del Vino que podrás encontrar a lo largo y ancho de España y de las que te aconsejamos disfrutar este otoño. Itinerarios en los que podrás disfrutar de las mejores catas, de los viñedos, también podrás acercarte a la historia y tradición de cada vino y todo acompañado de la belleza única de esta estación. Así que no te olvides de echar un vistazo a nuestra selección con las 10 mejores rutas de vino de España.

2. Ruta a caballo

En España existen más de 60.000 kilómetros de senderos homologados, entre los que es posible encontrar algunas de las rutas de senderismo más espectaculares, pero que también podrás recorrer de una forma diferente y a lomos de tu caballo. De hecho, a lo largo y ancho de nuestro país encontrarás estupendas opciones para ello. Desde el Valle de Lozoya en Madrid a Montseny en Barcelona, pasando por el Camí de Cavalls en Menorca, la Sierra de Gredos en Ávila o el entorno de Doñana en Huelva. Estas son solo algunas de las mejores zonas para hacer rutas a caballo que te esperan por España.

Ruta a caballo

3. Micoturismo en la naturaleza

Como cada otoño, los suelos de los bosques comienzan a llenarse de vida y de todo tipo de setas, gracias sobre todo a la humedad, la sombra y las temperaturas suaves de esta estación. Precisamente el turismo micológico o micoturismo cuenta cada vez con más adeptos en España, amantes de la gastronomía y del turismo rural que buscan lugares en plena naturaleza y tranquilos en los que poder respirar aire puro, pero sobre todo en los que poder recoger las mejores variedades de setas y las más sabrosas.

Uno de esos paraísos para los amantes del micoturismo lo encontramos cerca de Madrid y concretamente en la Sierra de Guadarrama, donde podrás disfrutar de numerosos senderos para recoger estos sabrosos hongos. Pero también el otros lugares de España como los pinares costeros de las Rías Baixas en los montes de la península del Morrazo en Galicia, los Pinares de Aznalcázar en Andalucía, la localidad soriana de Navaleno o los Picos de urbión en Soria, entre muchos otros lugares. Eso sí, antes de hacer micoturismo recuerda que no en todos los lugares está permitido cogerlas de cualquier forma o en cantidad abusiva, de hecho no en todos los lugares está permitido recogerlas y en otros es necesario incluso un permiso. Así que antes de proceder no olvides informarte de las condiciones de recogida de hongos que existen en cada lugar y tampoco olvides que hay muchas setas tóxicas e incluso mortales, así que si no sabes distinguirlas no dudes en ir siempre con un experto.

Micoturismo

4. Disfruta de las propiedades de la vinoterapia

Bueno para la salud del corazón, un poderoso activo anticancerígeno, freno contra los temibles radicales libres y las arrugas… El vino y su consumo moderado está repleto de beneficios para la salud, pero también de beneficios terapéuticos en su forma cosmética. Un gran aliado para mantener la piel tersa y tonificada, así como también para favorecer su regeneración y desintoxicación, mejorar la circulación y retrasar el envejecimiento. Así que además de las rutas vitivinícolas, no es de extrañar, que en esta estación cada vez más personas se animen a aprovechar esos beneficios del vino y la uva disfrutando de tratamientos con vinoterapia. Algo de los que podrás disfrutar en la mayoría de bodegas con hotel y servicio de Spa que encontrarás en España.

5. Hotel bajo las estrellas

El turismo rural y de naturaleza sigue siendo uno de los grandes reclamos durante las escapadas de otoño de los españoles y entre sus opciones, las escapadas de relax y para ver las estrellas se sitúan las primeras en el ranking. Y ¿qué mejor forma de observar el cielo estrellado que en alguno de los mejores hoteles para dormir bajo las estrellas de España. El Hotel Aire de Bárdenas en Tudela, Albarari en A Coruña, Hotel Mil Estrellas en Cataluña o Miluna en Toledo, son solo algunos de ellos. La mayoría cuentan con habitaciones tipo burbuja o simplemente con una gran cúpula transparente o de cristal que deja a la vista el entorno de naturaleza y el cielo estrellado.

Hotel bajo las estrellas

6. Pasea por alguno de los bosques más bonitos de España

No se nos ocurre una mejor forma de disfrutar del otoño y de sus paisajes llenos de color que paseando e integrándote en alguno de los bosques más bonitos de España. El Parque natural das Fragas do Eume, La reserva natural integral de Muniellos, el Bosque de Orgi, la Selva de Irati, el Hayedo de la Pedrosa en Segovia… Todos ellos merecen una visita.

La reserva natural integral de Muniellos

7. Descubre el encanto de los pueblos de montaña

Cualquier época del año es una buena excusa para visitar alguno de los pueblos de montaña más bonitos con los que contamos en España, pero sin duda el otoño y el invierno son las dos estaciones que nos regalarán los mejores paisajes en estas pequeñas localidades. Destinos como Candelario en Salamanca, Ronda en Málaga, Sotres en Asturias, Lanjarón en Granada, Buitrago de Lozoya en Madrid o Alquézar en Huesca son algunos de los pueblos de montaña más bonitos que podrás encontrar en España y todos ellos visita obligada en otoño.

Buitrago de Lozoya

8. Disfruta de las mejores rutas de senderismo en la naturaleza

España posee muchos rincones para practicar senderismo, así que te invitamos a que este otoño te pongas las botas de montaña, prepares tu mochila y los bastones, para recorrer algunas de las rutas de senderismo más espectaculares que podrás encontrar por la geografía española. Rutas en las que no faltan parajes idílicos, cascadas, puentes colgantes, imponentes paisajes de granito, historia o frondosos bosques. Las cascadas del Cinca y de Lalarri en Huesca, la ruta del Pozo Airón en Soria, la ruta del Alba en Asturias, las Cascadas del Purgatorio en Madrid o Camino Schmidt desde el puerto de Navacerrada, son solo algunos de los cientos de senderos que te esperan a lo largo y ancho de España.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan