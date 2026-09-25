Helvetia Caser gana 112,2 millones de euros en el primer semestre del año, un 34,2% más

Helvetia Caser cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 112,2 millones de euros, un 34,2% más respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, el volumen de primas registrado entre enero y junio creció un 0,2%, hasta los 1.175,4 millones de euros, según ha informado este viernes.

De esa cifra, las primas de No Vida avanzaron un 2,1%, hasta los 973,2 millones de euros, mientras que el negocio de Vida se redujo un 8,2%, hasta los 202,2 millones de euros.

La facturación por Servicios se elevó un 2,9%, hasta los 171,3 millones de euros, apoyada en el crecimiento registrado en prácticamente todas sus líneas de actividad.

El ratio combinado de No Vida se situó en el 93,1%, frente al 92,3% del mismo periodo del año anterior, como consecuencia de la mayor siniestralidad derivada de las tormentas de los primeros meses del ejercicio.

En paralelo, el ratio de gastos mejoró respecto al primer semestre de 2025 gracias a las sinergias de la integración de las dos compañías.

A cierre de junio, Helvetia Caser contaba con 2,84 millones de clientes en España con una plantilla de 6.000 profesionales, una red de 5.300 mediadores, 750 oficinas de agentes y 4.200 puntos de venta.

"La combinación de seguros y servicios, la fortaleza de nuestras redes de distribución y la cercanía con clientes, mediadores y socios nos permiten seguir desarrollando el negocio sobre unas bases sólidas y afrontar esta nueva etapa con una visión de largo plazo", ha afirmado el consejero delegado, Juan Estallo.

Respecto a su hoja de ruta de integración tras la fusión de Caser y Helvetia Seguros, ha destacado que "el proceso evoluciona según lo previsto, con el foco puesto en la materialización de sinergias y en completar la integración operativa de las redes".