El grupo ERGO nombra a Guy Goldstein Chief AI Officer

El grupo ERGO ha anunciado el nombramiento de Guy Goldstein como nuevo cargo de Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO), según ha informado este viernes.

Guy Goldstein asumirá sus nuevas responsabilidades a partir del 1 de octubre de 2026. En esta posición, será responsable de la implantación sistemática de la inteligencia artificial en todo el Grupo ERGO, matriz de DKV Seguros.

El grupo asegurador también ha detallado que Mark Klein, actual Chief Digital Officer de ERGO Group AG, dejará la compañía a finales de año por decisión propia.

Guy Goldstein compatibilizará este nuevo cargo de CAIO con su actual puesto como CEO de ERGO NEXT en Estados Unidos.

Goldstein fundó esta aseguradora de daños y responsabilidad civil para empresas en Palo Alto en 2016, enfocada en las necesidades específicas de los pequeños empresarios, y la ha convertido, apoyándose en una plataforma tecnológica propia, en una de las aseguradoras digitales líderes de Estados Unidos.

ERGO NEXT se integró plenamente en ERGO el año pasado, tras una colaboración entre ERGO y Munich Re iniciada en 2017.

Markus Rieß, CEO de ERGO Group AG, ha subrayado que "con la creación del puesto de Chief AI Officer, subrayamos nuestra ambición estratégica de implantar la inteligencia artificial de forma sistemática a lo largo de toda nuestra cadena de valor y en todos nuestros mercados. Con el nombramiento de Guy Goldstein, confiamos esta responsabilidad no solo a un reconocido visionario de la IA, sino también a una persona que ya ha logrado construir, con ERGO NEXT, una de las iniciativas aseguradoras más innovadoras impulsadas por inteligencia artificial del mercado. Ahora incorporamos de forma sistemática esta capacidad innovadora y esta destacada experiencia a nuestro Consejo de Dirección para ponerlas al servicio del conjunto de ERGO".

Al respecto, Guy Goldstein, CEO de ERGO Next, ha subrayado que "siento profundamente honrado y entusiasmado por asumir el cargo de Chief AI Officer del Grupo ERGO. Como miembro del equipo directivo, me centraré en impulsar la ambición del Grupo de alcanzar una posición de liderazgo en el ámbito de la inteligencia artificial, uno de los pilares clave de nuestra hoja de ruta estratégica hasta 2030".

Y ha añadido que "tras el extraordinario trabajo realizado por Mark Klein y sus equipos para impulsar la transformación digital de ERGO durante los últimos años, daremos ahora el siguiente paso para integrar plenamente y escalar el uso de esta tecnología transformadora en toda la compañía y en el conjunto de la organización. Para ello, aprovecharemos las sinergias derivadas de mis responsabilidades en ERGO NEXT y de la trayectoria de crecimiento de la empresa en Estados Unidos".