Occident lanza una nueva emisión de su seguro Ahorro Capital con una rentabilidad garantizada del 3,2%

Occident lanza una nueva emisión de su seguro Ahorro capital. En concreto, ofrece una rentabilidad bruta garantizada del 3,2% anual durante el primer año, según ha informado este lunes.

La aseguradora ha explicado que el producto está dirigido especialmente a clientes con un perfil conservador. También busca dar respuesta a quienes priorizan la protección de su capital y quieren obtener una rentabilidad desde el inicio sin asumir riesgos en sus inversiones.

La nueva emisión estará disponible del 14 de septiembre al 30 de octubre, o hasta agotamiento del activo.

Ahorro Capital requiere una aportación inicial mínima de 10.000 euros y permite realizar aportaciones suplementarias a partir de 3.000 euros. Una vez finalizado el período de tipo garantizado, al producto se le aplica una tasa de revalorización trimestral.

Además, el seguro incorpora un capital adicional en caso de fallecimiento del 4% del valor garantizado.

Soluciones de ahorro

El producto ofrece también flexibilidad y liquidez, ya que permite solicitar rescates parciales o totales a partir de los tres meses desde la contratación. Asimismo, el rescate total puede realizarse sin penalización una vez transcurridos nueve meses.

Ahorro Capital incluye, además, servicios de cortesía como el asesoramiento jurídico telefónico y la orientación médica telefónica. De este modo, los clientes que tengan contratado este seguro pueden realizar consultas a un abogado las 24 horas del día y contactar con un profesional de la salud por teléfono o videollamada para resolver dudas médicas.

El seguro forma parte de la gama de soluciones de ahorro e inversión de Occident, diseñada para adaptarse a distintos perfiles, objetivos y horizontes temporales.

Al respecto, la directora de Productos de Ahorro y Vida Colectivo, Cristina Navarro, ha subrayado que "esta nueva emisión nos permite seguir ofreciendo alternativas de ahorro orientadas a clientes que valoran la seguridad y la estabilidad".

Y ha añadido que "queremos acompañar a nuestros clientes con soluciones que respondan a sus necesidades de ahorro y planificación financiera en cada momento".