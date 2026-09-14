Allianz Commercial nombra a Nina Arquint nueva presidenta para Europa, Oriente Próximo y África (EMEA)

Allianz Commercial ha nombrado a Nina Arquint nueva presidenta para Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) con efecto a partir del 1 de abril de 2027, según ha informado este lunes.

Arquint presidirá así tanto Allianz Commercial como Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) y reportará de manera directa al consejero delegado de Allianz Commercial, Thomas Lillelund.

La compañía ha explicado que liderará el negocio de grandes y medianas empresas de la firma en el área de EMEA, donde trabajará en estrecha colaboración con los directores generales de la compañía en cada uno de los mercados para impulsar el crecimiento y aportar valor a clientes, mediadores y agentes.

"Nuestra clara ambición es convertirnos en la aseguradora comercial de mayor confianza del mercado, y el nombramiento de Nina es un paso fundamental para alcanzar ese objetivo. Es una ejecutiva del sector asegurador con una amplia experiencia de liderazgo y de mercado en toda la región EMEA, y tiene además una trayectoria contrastada en la generación de crecimiento sostenible y la transformación empresarial", ha destacado el CEO de Allianz Commercial.

Y ha añadido que "esta experiencia será de gran valor mientras seguimos desarrollándonos en EMEA, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a clientes, corredores y agentes en estos mercados estratégicos. Estamos muy satisfechos de darle la bienvenida a nuestro equipo directivo y espero trabajar con ella en el futuro".

Trayectoria profesional

Respecto a su trayectoria profesional, la directiva ha ejercido como consejera delegada de Swiss Re Corporate Solutions para Reino Unido e Irlanda desde junio de 2025, tras haber desempeñado la máxima responsabilidad de Swiss Re Corporate Solutions para Europa, Oriente Próximo y África desde principios de 2023.

También ha ocupado la posición de directora de riesgos --chief risk officer-- en la misma entidad desde 2019.

Antes de su llegada a Swiss Re en 2015, ha desempeñado diversas funciones en la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma), organismo en el que ha formado parte de su comité ejecutivo.