Occident lanza una emisión de su seguro de ahorro con una rentabilidad del 3% anual

Occident ha anunciado la nueva emisión de Ahorro Capital, su seguro de ahorro con una rentabilidad garantizada del 3% anual durante el primer año.

El producto requiere de una aportación inicial mínima de 10.000 euros y permite realizar aportaciones suplementarias a partir de 3.000 euros. Además, estará disponible hasta el próximo 30 de junio o hasta agotamiento del activo, según ha detallado Occidente este miércoles.

La aseguradora ha subrayado que con este instrumento refuerza su oferta de soluciones dirigidas a clientes con un perfil conservador, que priorizan la protección de su capital y buscan obtener una rentabilidad sin asumir riesgos en sus inversiones.

Eso sí, ha detallado que una vez finalizado el período de tipo garantizado, al producto se le aplicará una tasa de revalorización trimestral. Además, el seguro incorpora un capital adicional en caso de fallecimiento del titular del 4% del valor garantizado.

También ofrece flexibilidad y liquidez, ya que permite solicitar rescates parciales o totales a partir de los tres meses desde la contratación. En este sentido, la firma argumenta que el rescate total podrá realizarse sin penalización una vez transcurridos nueve meses.

Este seguro ahorro incluye servicios de cortesía como el asesoramiento jurídico telefónico y la orientación médica telefónica. De este modo, los clientes de Occident que tengan contratado el producto podrán realizar consultas a un abogado las 24 horas del día y contactar con un profesional de la salud por teléfono o videollamada para resolver dudas médicas, tal y como precisa la aseguradora.

La directora de Productos de Ahorro y Vida Colectivo de Occident, Cristina Navarro, ha destacado que "esta nueva emisión responde a la demanda de clientes que buscan soluciones de ahorro seguras, estables y con una rentabilidad garantizada desde el inicio".