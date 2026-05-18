Generali sube las rentabilidades de sus seguros de ahorro

Generali ha mejorado de forma sustancial la rentabilidad de sus productos de ahorro garantizado Ahorro Objetivo 1, 3 y 5 años, que ya ofrecen una rentabilidad acumulada garantizada a vencimiento del 2,20% a un año, del 7,75% a tres años y del 14,19% a cinco años.

Las nuevas condiciones están disponibles desde el 18 de mayo de 2026 y se comercializan mediante prima única, con una aportación mínima de 1.500 euros.

La compañía presenta esta mejora como una forma de combinar seguridad y rentabilidad para perfiles conservadores, ya que los productos garantizan el capital al vencimiento. Según ha detallado en un comunicado, están pensados para ahorradores que buscan sacar partido a su dinero a corto y medio plazo sin asumir riesgo en el vencimiento.

Los productos pueden contratarse con una prima única y estarán disponibles hasta agotar saldo. La aseguradora subraya que la mejora de condiciones responde a su compromiso con el ahorro seguro y eficiente.

Según Pablo Lozano, Director Comercial de Productos Financieros en Generali España, ha destacado que "nuestro compromiso no se limita a desarrollar productos financieros competitivos y seguros. Nuestro foco principal es capacitar y empoderar a nuestros clientes para que tomen las decisiones más informadas y acertadas sobre su ahorro".

Asimismo, la compañía pone a disposición de sus clientes soluciones digitales como la app Mi Generali, que permite consultar en tiempo real la posición financiera y realizar un seguimiento sencillo de la evolución de los ahorros e inversiones.