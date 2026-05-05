Mapfre lanza un seguro de ahorro que invierte en grandes cotizadas españolas por 40 euros al mes

Mapfre ha lanzado un seguro de ahorro unit linked que invierte en empresas de gran capitalización de la bolsa española. El producto puede contratarse a partir de 40 euros al mes, según ha anunciado este martes.

Este producto, llamado Dividendo Vida II podrá suscribirse si se asume una prima periódica o también a través de un cobro único, en cuyo caso la cuantía mínima es de 3.000 euros.

También permite hacer inversiones adicionales posteriores desde 1.500 euros.

La aseguradora ha detallado que este seguro se estructura en una doble vía: por un lado, según la evolución de las acciones en las que se invierte y, por otro, siguiendo los dividendos que generan estos activos que integran la cartera.

Asimismo, ha explicado que el pago de esos dividendos, que se realiza anualmente, ofrecieron en 2025 un interés medio anual del 5,35%.

El seguro puede contratarse por cualquier persona con una edad comprendida entre 18 y 85 años, está enfocado a clientes interesados en constituir un ahorro a medio y largo plazo.