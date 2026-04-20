La facturación del seguro se acerca a los 25.000 millones en el primer trimestre, un 7% más

La facturación por primas de las aseguradoras en el primer trimestre del año fue de 24.449 millones de euros. Esta cifra representa un 7% más que el mismo periodo del año anterior, según muestran los datos provisionales recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA).

Unespa ha detallado en un comunicado este lunes que la facturación del segmento de Vida creció un 9,4%, hasta los 10.016 millones de euros, mientras que en No Vida el alza fue del 5,4%, hasta los 13.698 millones.

Dentro de No Vida, el seguro de coches creció un 7,3%, manteniéndose en primera posición con 3.985 millones de euros en primas de seguro directo.

Por detrás se situó el seguro de Salud, con 3.815 millones, un 6,3% más.

El ramo de Multirriesgos registró 2.937 millones de euros en primas, un 5,1% más, al tiempo que el resto de No Vida avanzó un 2,6%, hasta los 3.696 millones.

Por su parte, las pólizas empresariales, englobadas en la categoría "resto no vida", crecieron un 2,58% en los últimos 12 meses y aportaron 3.696 millones.

El volumen del ahorro gestionado por parte de las aseguradoras se elevó un 4,90% de un año para otro, de manera que "las provisiones técnicas se situaron en 221.883 millones a cierre del primer trimestre de 2026", ha explicado Unespa.