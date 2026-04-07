DKV suma a su cartera de servicios una app enfocada a la prevención de la demencia

DKV ha lanzado memodio vida a su cartera de servicios, una app enfocada a la prevención de la demencia que promueve un envejecimiento saludable y busca prevenir problemas de salud en el futuro.

Esta solución resultó ganadora en la segunda edición de los Desafíos DKV, la convocatoria de innovación abierta en salud digital para la identificación y captación de ideas innovadoras, según ha informado la aseguradora este martes.

La compañía enmarca esta nueva solución en su estrategia de salud digital, cuya puerta de entrada principal es la app Quiero cuidarme Más.

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Actualmente, el 56% de las personas aseguradas de la compañía ya está registrado en sus activos digitales y más de 6.000 clientes completaron planes de prevención a través de la aplicación durante el último año.

"Memodio vida es una aplicación creada por médicos y expertos que cuenta con la certificación de producto sanitario digital clase I en la Unión Europea. Su metodología se centra en la prevención de la demencia y el deterioro cognitivo mediante un abordaje integral", ha detallado DKV.

Este programa propone un abordaje integral de la salud que combina el entrenamiento cognitivo, mediante ejercicios diseñados para fortalecer la memoria y la concentración, con la implementación de pautas personalizadas de actividad física y nutrición centradas en la educación sanitaria.

Asimismo, incluye herramientas dedicadas al bienestar emocional, orientadas a fomentar el equilibrio psicológico y la participación social del usuario, potenciando así la capacidad de la experiencia digital de la compañía para promover hábitos de vida saludables.

La herramienta adapta automáticamente la dificultad de sus dinámicas al nivel de cada usuario e incorpora elementos de gamificación para asegurar la adherencia al programa y facilitar el cambio de hábitos de forma amena y efectiva.

En póliza, el Plan de Longevidad Saludable está disponible para clientes de un segmento específico de la compañía. Para acceder a él, las personas de entre 55 y 75 años deben realizar primero una evaluación con el coach de salud en la app Quiero cuidarme Más.