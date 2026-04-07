Allianz Seguros gana 175 millones de euros en España en 2025, un 31% más

Allianz Seguros España cerró 2025 con un beneficio antes de impuestos de 175 millones de euros. Esta cifra supone un alza del 31% en comparación con el año anterior, según ha informado este martes.

El beneficio operativo en el conjunto del año fue de 243 millones de euros, lo que supone un alza del 7% frente a 2024.

Por segmentos, el resultado operativo de No Vida fue de 168 millones, un 3% más, mientras que el ramo de Vida avanzó un 17%, hasta los 76 millones de euros.

Los resultados del grupo no solo incluyen el negocio de Allianz Seguros sino también de las sociedades Allianz Soluciones de Inversión y de BBVA Allianz Seguros.

"Estos resultados reflejan la solidez de nuestro modelo y nos consolidan como uno de los principales actores del sector, con posiciones de liderazgo en segmentos estratégicos como No Vida", ha afirmado el consejero delegado de Allianz en España, Veit Stutz.

Respecto a la evolución del negocio, la aseguradora ha destacado especialmente el ramo de Autos, que avanzó un 9,4%. En el total del segmento de No Vida, el crecimiento fue del 8,3%, con primas de 3.371 millones de euros.

En Particulares se creció un 7,7%, con "especial dinamismo" en el seguro de Salud, que avanzó un 22,1%. El negocio de empresas creció un 6,2%, impulsado por Allianz Commercial y el canal de bancaseguros.

Allianz cerró el ejercicio con 4,6 millones de clientes y más de 7,5 millones de pólizas. Además, durante el año pasado se gestionaron 1,4 millones de siniestros.