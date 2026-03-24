Kfund y Bradesco invierten 9,5 millones en Bliss para transformar la venta de seguros de salud en Brasil

La compañía brasileña Bliss ha cerrado una ronda de financiación Serie A de 57 millones de reales (unos 9,5 millones de euros) para impulsar la automatización y digitalización de la venta de seguros de salud para pequeñas y medianas empresas en Brasil.

La operación ha sido coliderada por Kfund, el fondo español de venture capital fundado por Carina Szpilka e Iñaki Arrola y por Bradesco, que es el segundo mayor banco privado de Brasil y de América Latina, con la participación de los fondos Actyus y Clocktower Ventures.

​

Con esta inyección de capital, la compañía suma alrededor de 13 millones de euros captados desde su fundación, tras rondas previas lideradas por Canary (pre-seed) y Speedinvest (seed), que también han acudido a esta nueva operación.

Los recursos se destinarán principalmente a la expansión geográfica, más allá de São Paulo, con foco en ciudades como Río de Janeiro y Brasilia, así como al refuerzo de los equipos de producto y tecnología.

Bliss opera en el mercado de seguros de salud corporativos para pymes, un segmento todavía dominado por procesos manuales en tareas como la generación de presupuestos, la comparación de productos o la emisión de pólizas.

Inteligencia artificial

Su plataforma utiliza inteligencia artificial para automatizar estos flujos, reducir el riesgo de fraude y liberar a los corredores para que se concentren en la relación comercial con los clientes, mientras la tecnología se ocupa del back office.

"La dependencia de procesos manuales sigue siendo uno de los principales cuellos de botella en la distribución de seguros de salud. El avance de la inteligencia artificial y la presión sobre los costes están acelerando la necesidad de cambio", afirma Fernando Gonçalves, cofundador y CEO de Bliss.

Para Henrique Leme Pinto Lima, director de Bradesco Private Equity & Venture Capital, la inversión encaja con la estrategia del grupo de apoyar soluciones que mejoren la escala, la eficiencia y la calidad en la distribución de productos de salud para pymes.

Por su parte, Gustavo Ribas, responsable de Kfund en Latinoamérica, subraya que la firma busca "infraestructura moderna para mercados relevantes que aún operan con procesos manuales", como es el caso de la distribución de seguros en Brasil.