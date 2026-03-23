Grupo Mutua sortea cerca de 300 entradas para el Mutua Madrid Open a través de sus redes sociales

Grupo Mutua ha puesto en marcha una batería de acciones en redes sociales para sortear cerca de 300 entradas para el Mutua Madrid Open, coincidiendo con el 20º aniversario de la aseguradora como patrocinador principal del torneo que se disputará del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica de Madrid.

La campaña se articula a través de los perfiles de Mutua Madrileña, MutuaMás, Mutuactivos y Voltio en Instagram, Facebook y X, e incluye sorteos y retos participativos con entradas para distintas jornadas, incluida la final masculina y las finales de dobles femeninas.

Bajo el lema Cuando el tenis se te mete en la cabeza, #TodoEsTenis, Mutua Madrileña lanza en sus perfiles corporativos un reto de agudeza visual en el que los usuarios deben adivinar qué se esconde tras una serie de imágenes borrosas vinculadas al universo del tenis pero que en realidad representan otros objetos cotidianos.

Entre los seguidores que acierten y mencionen a un amigo en comentarios se sortearán unas 80 entradas dobles, repartidas en tres fases entre el 23 de marzo y el 15 de abril, con premios específicos para distintas fechas del torneo, incluida la jornada del domingo 3 en la que se disputan la final individual masculina y la final femenina de dobles.

​MutuaMás también se suma a la acción con un sorteo en Instagram inspirado también en el concepto #TodoEsTenis, en el que el tenis "aparece" en momentos cotidianos como un trayecto en taxi, un coche de alquiler o una sesión de cine.

Entre el 6 y el 12 de abril se rifarán 15 entradas dobles entre los usuarios registrados en la app que sigan el perfil de MutuaMás y comenten la publicación indicando qué servicio utilizarían para desplazarse hasta la Caja Mágica, y los ganadores se anunciarán el 13 de abril.

Por otro lado, ​Mutuactivos activará por su parte una iniciativa en X que combina imágenes del tenis con elementos del mundo de la inversión, como gráficos bursátiles que se transforman en raquetas.

A través de dos sorteos, del 31 de marzo al 8 de abril y del 13 al 15 de abril, se pondrán en juego 11 entradas dobles: en el primero los usuarios deberán comentar cuál sería su final soñada y en el segundo bastará con repostear la publicación, con anuncios de ganadores previstos para el 9 y el 16 de abril.

La campaña se completa con una acción especial de Voltio, la compañía de carsharing de Mutua Madrileña, que permitirá ganar 40 entradas dobles bajo el lema Madrid tiene pelotas. Búscalas. Hasta el 1 de abril los usuarios podrán encontrar pelotas de tenis gigantes en los maleteros de los vehículos eléctricos de Voltio, que funcionarán como pase para participar en el sorteo si el cliente se fotografía con ellas, publica la imagen en Instagram mencionando a Voltio, introduce el código recibido en la app y realiza al menos un viaje de más de cinco minutos entre el 18 de marzo y el 1 de abril, aumentando sus opciones cuantos más trayectos haga.