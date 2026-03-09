El sector asegurador paga 492 millones de euros por riesgos climáticos en 2025

Las aseguradoras desembolsaron 492,1 millones de euros en 2025 para cubrir los daños causados por 628.803 siniestros vinculados a fenómenos meteorológicos ordinarios, como lluvia, granizo, nieve o viento, según ha informado Unespa este lunes.

Esta cifra supone que el sector atendió una media de 1.723 percances diarios, con un coste agregado de 1,34 millones de euros al día y un coste medio por incidente de 783 euros.

La mayor parte de estos daños corresponde a riesgos que cubren las aseguradoras privadas, mientras que el Consorcio de Compensación de Seguros asume los denominados "fenómenos extraordinarios", como inundaciones, embates de mar, vientos muy intensos (TCA), seísmos o erupciones volcánicas, que no se incluyen en este análisis.

Por ramos, los hogares fueron los grandes afectados: las pólizas de vivienda concentraron 407.885 siniestros, cerca de dos tercios del total, y 213,1 millones de euros en indemnizaciones, el 43,3% del importe global. La industria fue el segundo gran foco de impacto económico, con 114,2 millones, seguida del automóvil, con 76,8 millones.

Aunque el mayor volumen de pólizas multirriesgo se encuentra en viviendas, los expedientes más gravosos se registraron en industrias. En este segmento, el coste medio por siniestro alcanzó los 3.532 euros, frente a los 523 euros de media en el hogar, mientras que en el conjunto de eventos el granizo y el viento resultaron especialmente onerosos, con un coste medio de 1.814 y 739 euros, respectivamente.

En términos absolutos, el fenómeno más dañino fue la lluvia, que acumuló más del 58% de los siniestros (366.390 partes) y más del 36% de los pagos, con 178,4 millones de euros.

El granizo provocó el 17,7% de los percances (111.558) pero concentró el 41,1% del importe abonado, con 202,4 millones, mientras que el viento representó algo menos de una cuarta parte de los siniestros y de los pagos, con 111 millones. La nieve tuvo un papel muy residual, con solo 705 partes y 277.314 euros en indemnizaciones.

Seguros multirriesgo

El estudio de los casos más graves revela la intensidad de determinados episodios. En multirriesgo industrial, estos siniestros extremos alcanzaron los 153.913 euros, mientras que en otros multirriesgos rozaron los 113.003 euros; en comercio llegaron a 28.950 euros, y en hogar y automóvil se situaron en 13.457 y 13.012 euros, respectivamente.

La jornada de mayor impacto fue el 11 de junio de 2025, cuando el seguro pagó 54,2 millones de euros, en su mayoría por tormentas de granizo de gran severidad.

También destacaron el 12 de julio, con 35,2 millones, y el 13 de septiembre, con 15,2 millones, fechas igualmente marcadas por episodios de granizo intenso.

Desde el punto de vista geográfico, Madrid fue la provincia con mayores pagos, con 79,2 millones de euros y más de 109.500 siniestros, seguida de Barcelona (40,5 millones) y Valencia (33,3 millones).

Sin embargo, los costes medios más elevados se dieron en provincias como Palencia, con 2.151 euros por siniestro, y Huesca, con 2.054 euros, lo que apunta a un peso relevante de siniestros industriales.

En el ámbito municipal, Madrid lideró tanto en número de partes como en importe, con 37.234 siniestros y 19,2 millones de euros en pagos.

Burriana y Nules, en la provincia de Castellón, se situaron a continuación por volumen de indemnizaciones, con 10,1 y 9,7 millones, respectivamente, mientras que la ciudad de Valencia apareció como el segundo municipio por número de siniestros, con 13.308 expedientes.